"J'ai cru que j'allais finir en taule" : L'étonnant argumentaire de Pascal Dupraz après PSG-Toulouse

Le TFC n'a pas perdu 79-0 au Parc des Princes face au PSG, mais Pascal Dupraz en avait pourtant gros sur le cœur après le nul 0-0 de son équipe dimanche soir. Fier de l'attitude de ses Pitchouns, qui ont tenu tête à l'ogre parisien avec leurs armes, l'entraîneur du TFC s'est offusqué de son sort, lui qui a été expulsé à la 78e minute du match pour avoir trop pesté sur son banc de touche aux yeux de l'arbitre, après notamment une faute non sifflée sur Martin Braithwaite.

" Un État extrêmement répressif "

"Que voulez-vous que je vous dise ? En fait, c’est comparable à ce que l’on vit dans le pays. Dès lors que l’on s’exprime, on est sanctionné, s'est plaint l'ancien coach de l'ETG, avant de se laisser aller à un parallèle douteux. C’est un Etat extrêmement répressif. Donc l’arbitrage est le microcosme de notre Etat. Je sais que certains de mes collègues sont peut-être placides sur les bancs de touche. Je les approuve. Mais personnellement, c’est impossible. D’autant que quand il y a touche pour Toulouse, il y a touche pour Toulouse. Et quand il y a faute pour Toulouse, il y a faute pour Toulouse."

Pascal Dupraz hors-jeu ?AFP

Après son expulsion par Monsieur Delerue, Pascal Dupraz a assisté à la fin du match entre le couloir menant au vestiaire et le rideau situé à l'entrée du terrain. Visiblement, il n'a pas trop apprécié : "Quand on pense, non pas être victime d’une injustice, mais qu’il y a faute et que l’arbitre ne siffle pas, eh bien on s’exprime lorsque l’on est coach. En tout cas, je m’exprime. Eh bien, apparemment, il ne faut pas s’exprimer. C’est la répression. Puis ensuite, vous ne savez pas où aller car votre place n’est plus au stade dès lors que vous vous êtes fait expulser. J’ai cru un instant que j’allais finir en taule."

Si le coach toulousain n'ira évidemment pas en prison, sa sortie pourrait lui valoir par contre une lourde sanction de la part de la Commission de Discipline de la LFP.