Jardim : "Jouer avec la CFA à Paris a été un moment clé"

"C'est le plus beau titre de ma vie, a commenté Leonardo Jardim en conférence de presse après la victoire de Monaco sur Saint-Etienne en match en retard de la 31e journée (2-0) synonyme de titre de champion de France pour le club de la Principauté. J'ai débuté à 27 ans. Cela fait 15 ans que je travaille. J'ai déjà gagné la D2 portugaise et le championnat grec. Mais ce sont de petites choses par rapport au championnat de France".

"En plus, on a gagné avec une équipe qui n'était pas favorite, contre un adversaire très fort, a poursuivi celui qui a récemment été sacré meilleur entraîneur de la saison en Ligue 1. C'est plus fort que le reste. Monaco a fait une très belle saison. Je pense que c'est la plus belle saison de l'histoire de Monaco".

"Il y a deux moments clés, explique le technicien portugais qui revient sur les tournants de la saison de l'ASM. Quand on passe devant en L1 lors de la 21e ou la 22e journée. L'autre moment a été lorsque l'on a joué la Coupe de France avec la CFA. Le week-end d'après on gagne 3-1, alors que notre adversaire perd. Je suis fier du titre. J'ai fêté ça avec ma femme et mon fils. Même dans les mauvais moments, ils ont toujours été là... "(à cet instant, les joueurs entre dans la salle de presse et noie leur entraîneur d'une bassine remplie de glaçons, d'eau, de bière et de jus d'orange en chantant: +Ohé, ohé, ohé, Jardim, Jardim!, ndlr).