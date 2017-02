Karamoh, Mounié, Lees-Melou : ils étaient hors radar, ils sont désormais en pleine lumière

Yann Karamoh (Caen)

Ses stats qui nous ont tapées dans l'oeil :

Sur ses sept derniers matches de championnat, le jeune attaquant a marqué trois buts et délivré trois passes décisives.

Pourquoi lui ?

Attention talent ! Il n'a que 18 ans. Mais il démontre déjà l'étendue de son potentiel sur les pelouses de la L1. Lancé dans le grand bain en août dernier contre Lorient, il enchaîne les matches depuis. Ses accélération sur son côté ont déjà fait quelques ravages dans les défenses de L1. Mais depuis quelques semaines, la pépite malherbiste se montre en plus efficace devant le but.

Régulièrement aligné à droite sur le front de l'attaque normande, Yann Karamoh fait marquer ses coéquipiers et s'occupe même de faire trembler les filets même s'il n'est pas toujours titulaire. International U19, le natif d'Abidjan en Côte d'Ivoire s'impose déjà comme l'une des révélations de cette saison.

Yann Karamoh avec Caen - 2017Panoramic

Steve Mounié (Montpellier)

Ses stats qui nous ont tapées dans l'oeil :

Steve Mounie est impliqué dans 4 des 7 derniers buts de Montpellier en Ligue 1 (3 buts, 1 passe décisive). Avec Valère Germain, il est le meilleur buteur du championnat parmi ceux n’ayant inscrit aucun but sur penalty cette saison (8 buts chacun).

Pourquoi lui ?

Si la blessure de Casimir Ninga l'a mis un peu plus dans la lumière, il manque encore de régularité. Mais quand il est en confiance, il a déjà montré qu'il pouvait être décisif sur plusieurs matches de rang. Il avait ainsi déjà eu une bonne passe en octobre, ce qui avait fait parler de lui avec ses trois buts inscrits en trois matches de L1 consécutifs.

En décembre, il avait encore été décisif lors de trois rencontres de rang avec deux buts et deux passes décisives. Les Héraultais espèrent qu'il a relancé la machine. Car pour s'éviter une fin de saison tendue, Montpellier aura clairement besoin de son jeune international béninois (22 ans).

Steve Mounié (Montpellier) après son but contre l'OMAFP

Nicolas Pépé (Angers)

Ses stats qui nous ont tapées dans l'oeil :

Trois buts en L1 et une passe décisive en 19 apparitions ! Cela ne donne pas le tournis. Mais pour un joueur qui découvre l'élite, c'est déjà pas si mal.

Pourquoi lui ?

La saison passée, il n'était qu'en National. Mais cet hiver, Nicolas Pépé a vu son nom régulièrement cité dans les rubriques transferts. Meilleur joueur de National la saison passée, alors qu'il était prêté par Angers à Orléans, le jeune attaquant ivoirien (21 ans) a vu sa carrière exploser cette saison. Avec ses dribbles, il démontre une belle capacité de percussion sur son côté droit. Il a l'avenir pour lui. Et ça n'a pas échappé à de nombreux clubs, qui devraient revenir à la charge cet été surtout si l'international ivoirien arrive à devenir encore plus décisif dans la zone de vérité.

Nicolas Pépé (Angers) exhulte après son but à RennesAFP

Pierre Lees-Melou (Dijon)

Ses stats qui nous ont tapées dans l'oeil :

Pierre Lees-Melou est impliqué dans 4 des 6 derniers buts de Dijon en L1 (2 buts, 2 passes).

Pourquoi lui ?

Si vous suiviez la L2 la saison passée, vous aviez peut-être déjà entendu parler de lui. Et encore, ce n’est pas sûr puisqu’il n'est devenu incontournable qu'en fin de saison. Mais depuis le coup d'envoi de cet exercice 2016-2017, il apporte un vent de fraîcheur en L1. L'ancien pensionnaire du centre de formation de Bordeaux, passé par le monde amateur alors qu'il travaillait comme responsable de garderie, affiche ses qualités. Ses accélérations, sa technique et sa vision du jeu font du bien à Dijon. Il en est déjà à cinq buts et trois passes décisives cette saison. Prometteur à 23 ans et pour ses premiers pas dans l'élite.

Pierre Lees-Melou avec Dijon - 2017AFP

Joris Gnagnon (Stade Rennais)

Ses stats qui nous ont tapées dans l'oeil :

Il n'avait pas connu que deux titularisations en L1 la saison passée. Et aucune cette saison avant la 11e journée de L1. Mais depuis, il n'a plus quitté le onze de départ du Stade Rennais et a signé 13 titularisations de rang en championnat. A 20 ans...

Pourquoi lui ?

"Même à 30 millions d'euros il ne part pas". Cette sortie de Christian Gourcuff cet hiver pour répondre à l'intérêt du FC Séville résume bien l'impression laissée par Joris Gnagnon. L'assurance que démontre le défenseur central du haut de ses 20 ans bluffe. Après avoir profité des blessures de Mexer et Ramy Bensebaini, il a su se rendre incontournable aux yeux de son entraîneur. Son potentiel athlétique (88 kg pour 1,82 m) lui offre une puissance impressionnante dans les duels. Mais il surprend aussi par son aisance technique.

Joris Gnagnon avec le Stade Rennais - 2017Panoramic

Amine Harit (Nantes)

Ses stats qui nous ont tapées dans l'oeil :

A 19 ans, il est déjà le troisième joueur à tenter le plus de dribbles par matches en L1 (3.3). Et le deuxième à provoquer le plus de fautes par rencontre (3.1).

Pourquoi lui ?

Champion d'Europe U19 avec les Bleuets en 2016, Amine Harit a connu une progression fulgurante depuis ce sacre. Avant le début de cette saison, il n'avait jamais foulé les pelouses de L1. Depuis, il a dit adieu à la CFA avec la réserve des Canaris pour devenir un titulaire indiscutable du FC Nantes. Il faut dire qu'il a le profil du joueur qui donne envie d'aller au stade avec sa capacité de percussion, sa vitesse balle au pied et son côté d'élément provocateur qui n'a pas peur de jouer les un-contre-un. Ce soliste de talent doit cependant être plus décisif devant. Et il le sait. Sergio Conceiçao le surveille d’ailleurs de près pour continuer à le faire progresser.

Amine Harit (FC Nantes)AFP

Lois Diony (Dijon)

Ses stats qui nous ont tapées dans l'oeil :

En 22 matches de L1, il affiche 6 buts et 5 passes décisives. Une belle rentabilité.

Pourquoi lui ?

Repassé par la CFA à Mont-de-Marsan après ne pas avoir été conservé par Nantes, il a connu un parcours atypique avant de découvrir la L1 cette saison. Devant les micros, il a déjà démontré son fort caractère. Mais c'est sur le terrain qu'il a aussi séduit. Instinctif et puissant, il forme un duo complémentaire avec Julio Tavares. A 24 ans, il démontre qu'il faudra compter sur lui dans l'élite encore quelques temps.