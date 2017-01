Koziello a (enfin) une carte à jouer

Vincent Koziello a peut-être fini d'attendre son heure. Après une saison où il s'était révélé aux yeux du grand public (35 matches en Ligue 1, 3 buts et 6 passes décisives), le jeune milieu niçois de 21 ans a vu son temps de jeu diminuer drastiquement en 2016-17. Jusqu'ici, il a dû se contenter de 13 apparitions en Ligue 1 et seulement 7 titularisations. Sa première moitié d'exercice a été plutôt discrète, beaucoup trop même pour un joueur dont la confirmation était attendue.

Dire que Koziello a rongé son frein serait cependant inexact. Le milieu des Aiglons, loué depuis ses débuts pour sa maturité malgré son jeune âge, a pris son mal en patience avec philosophie. "Ça fait partie de la vie d’un footballeur, a-t-il rappelé vendredi en conférence de presse. Je pense que c’est une situation enrichissante pour travailler mentalement et au quotidien pour jouer le plus souvent possible dans cette équipe. Il y a des raisons si je joue un peu moins, j’ai beaucoup de choses à apprendre avant de pouvoir dire : 'Je ne comprends pas pourquoi je ne joue pas'."

Vincent Koziello avec Lucien FavrePanoramic

L'heure de jouer est certainement arrivée pour Koziello. Par la force des choses, il devrait avoir davantage l'occasion de s'illustrer dans cette deuxième partie de saison. Notamment avec le départ de Jean-Michaël Seri pour la CAN. L'absence de l'Ivoirien, titulaire indiscutable des Aiglons, ne libère pas seulement une place dans l'entrejeu du Gym. Elle prive aussi la formation de Lucien Favre de son meilleur passeur en Ligue 1 (8 passes décisives) et la créativité de Koziello pourrait s'avérer précieuse pour compenser cette perte dans le collectif azuréen.

Un départ ne semble plus d'actualité

Le contexte lui est plus favorable, d'autant plus que Rémi Walter sera lui aussi absent dimanche face à Metz, et cela devrait finir de convaincre Koziello de poursuivre son aventure avec le Gym. Car le joueur pourrait avoir l'esprit tourné vers un éventuel départ, compte tenu de son manque de temps de jeu. Et des noms prestigieux de ses prétendants. L'AC Milan et l'Inter seraient notamment intéressés par ses services tandis que le Borussia Dortmund, toujours à l'affût des meilleures promesses de la Ligue 1, songerait également au milieu de poche niçois (1,68 m).

Vincent Koziello (OGC Nice)Panoramic

Koziello ne s'est pas seulement chargé de balayer les rumeurs sur un éventuel transfert. "C’est une question qui revient souvent et finalement je n’ai aucune réponse à donner parce que j'ai zéro contact, a-t-il révélé. Il a surtout affirmé son désir de poursuivre son aventure avec les Aiglons, au sein d'un club où il a encore beaucoup à apprendre. Je suis très bien dans ce club, j’ai envie de progresser ici. J’ai envie de bien terminer cette deuxième partie de saison. Je pense que j’ai encore beaucoup de choses à apprendre ici. Si je sentais que ce n’était pas le cas, j’aurais un autre discours."

Cette phase retour s'annonce décisive dans cette optique. Car Koziello pourrait en effet avoir une approche différente des choses s'il ne voit pas le terrain plus souvent dans les semaines à venir. Compte tenu des éliminations de Nice en Ligue Europa et dans les deux coupes nationales, les rotations s'annoncent moins importantes dans l'effectif de Lucien Favre. Pour Koziello, c'est le moment de saisir l'opportunité qui se présente. Et d'apporter sa contribution au formidable défi qui attend le leader du championnat durant cette deuxième partie de saison.