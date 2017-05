L'agent de Verratti persiste et signe : "S'il reste, il doit être le joueur le plus important"

On l'avait quitté la semaine passée sur une rumeur faisant état de plusieurs rencontres récentes avec les dirigeants du FC Barcelone, en marge des matches au Camp Nou face au PSG et à la Juventus. On le retrouve ce mercredi dans la presse italienne, à l'aube de la demi-finale de Ligue des champions entre Monégasques et Turinois, à laquelle il va assister.

Célèbre et très bavard agent de Marco Verratti, Donato Di Campli a mis la presse italienne en émoi ces dernières heures après avoir été aperçu à Monaco en compagnie de son joueur. Est-il venu profiter du climat monégasque ou discuter en douce avec les dirigeants de la Juventus, club qui courtise son poulain depuis des lustres ? Réponse de l'agent du "petit hibou" : "Il n'y a aucune rencontre de prévu. Demain (ce mercredi), nous verrons le match et il n'y a aucun plan pour rencontrer la Juventus et à aucun moment une possibilité pour le futur." a-t-il assuré au micro de Sky Italia.

L'agent de Marco Verratti, sous contrat avec le PSG jusqu'en 2021, a toutefois profité du micro tendu pour évoquer de nouveau l'avenir de son joueur, rappelant notamment que Nasser Al-Khelaïfi n'avait aucune intention de s'en séparer : "Le président du PSG a dit qu'il allait rester, nous en avons pris note. Mais nous allons avoir une réflexion, je le dis depuis longtemps. Pour le moment, il y a un obstacle insurmontable (à un départ), c'est le PSG, qui considère Marco Verratti comme indispensable."

Objectif Ligue des champions... et revalorisation salariale ?

Sous-entendant que lui serait plutôt ouvert à un départ de son protégé, Donato Di Campli a ensuite répété le discours qu'il avait tenu il y a quelques semaines dans La Gazzetta dello Sport, à savoir que le PSG allait devoir se montrer ambitieux pour conserver son joueur. Sportivement, mais financièrement parlant aussi, si on lit entre les lignes : "Ils veulent continuer avec lui et à partir de là, il y a peu de possibilités de le voir ailleurs. Mais s'il doit rester à Paris, il doit être le joueur le plus important et pas le dernier (il serait actuellement le 7e plus gros salaire du club selon l'Equipe, ndlr). Et il y a une chose que je voudrais dire : Marco a 24 ans et doit commencer à gagner comme les autres champions. Si nous pensons que l'objectif est la Ligue 1, nous avons tout faux."

Dimanche dernier, au micro de Premium Sport, l'agent de Verratti avait déjà annoncé qu'il allait rencontrer les dirigeants parisiens après la finale de la Coupe de France (27 mai) pour faire le point sur la situation de son poulain. Il y sera sans doute question du mercato estival de Paris, mais aussi d'une possible revalorisation salariale de Verratti, qui a déjà prolongé à quatre reprises au PSG depuis sa signature en 2012. La dernière fois, en août 2016.