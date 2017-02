L'antisèche : Genesio et ses hommes ont eu tout faux sur toute la ligne

Le jeu : 22 minutes et le match était déjà plié

L'OL a joué les amnésiques. Il a oublié comment se gagnait un derby. Il a oublié qu'il ne s'offrait qu'à ceux qui vont le chercher. Les Gones ont commencé la rencontre comme des sénateurs pour la finir comme des gamins mal élevés. Bref, ils ont eu tout faux. Aucun engagement en début de match et un temps additionnel en forme de règlement de compte.

Les Verts, eux, ne se sont pas trompés. Un pressing étouffant et un jeu vers l'avant durant 30 minutes ont suffi à faire basculer la rencontre. Leur coup de pompe après l'heure de jeu ne les a pas exposés à un quelconque retour. Les Lyonnais n'avaient pas les idées claires ce dimanche. Ils ne méritaient pas mieux qu'une belle leçon d'agressivité.

Les joueurs : Monnet-Paquet était partout, Moulin infranchissable

Tancé pour son manque de réalisme, Kevin Monnet-Paquet a lancé la belle soirée stéphanoise en ouvrant la marque. Présent dans le jeu de transition, en défense et à la conclusion, KMP est l'homme du match. Sans un infranchissable Jessy Moulin, l'OL aurait pu espérer. Romain Hamouma, lui, est toujours aussi insaisissable et Loïc Perrin irréprochable.

Côté lyonnais, la charnière Mammana – Yanga Mbiwa reste d'une fragilité absolue et Corentin Tolisso s'est illustré par son manque de sang-froid. Il aurait pu briser la saison de Fabien Lemoine sur un tacle plein de frustration et de bêtise. Memphis Depay et Nabil Fekir ont eux traversé la rencontre comme des fantômes. Ils n'ont visiblement pas les jambes pour peser sur le destin de l'OL en ce moment.

Le facteur x : Si Ghezzal avait mieux cadré sa frappe…

47e minute : L'OL est mieux rentré en seconde période. Ghezzal secoue le cocotier. Il se présente seul face à Moulin et va relancer la rencontre. Mais Moulin est sur la trajectoire. Les Verts conservent deux buts d'avance. Le tournant du match, assurément, dans le rare temps fort de l'OL.

La stat :

Depuis le début de saison, Saint-Etienne attend la pause pour se réveiller. Avant ce dimanche, l'ASSE n'avait marqué qu'un but en première période à domicile et elle n'avait plus marqué deux buts lors des dix premières minutes depuis plus de deux ans…

Le tweet avec l'énergie du désespoir

La décla : Maxime Gonalons (Lyon)

" Il y a urgence. "

La question : Genesio est-il en danger ?

Lyon s'offre une deuxième crise en quatre mois. Après une zone de turbulences entre septembre et octobre, les Gones viennent d'enchainer trois défaites en sept jours. Et pas n'importe lesquelles : une défaite inattendue au Parc OL face à Lille (1-2), une élimination en Coupe de France face à son meilleur ennemi marseillais (1-2, a.p.) et une humiliante leçon infligée par le voisin honni dans le derby (2-0). Une semaine qui a mis fin à ses espoirs en coupes nationales et hypothéqué très sérieusement ses rêves de podium.

La note est salée et la responsabilité de Bruno Genesio est engagée. Ce dimanche, à Geoffroy-Guichard, il s'est trompé sur toute la ligne. Comment a-t-il pu se priver de Mathieu Valbuena, son meilleur joueur offensif depuis début décembre, au coup d'envoi ? D'autant que Memphis Depay n'a rien montré depuis son arrivée à Lyon et que Nabil Fekir est loin de son meilleur niveau. Ce choix incompréhensible a plombé la première période de l'OL.

A la pause, le coach lyonnais a préféré faire rentrer Ghezzal plutôt que Valbuena. Et quand l'ancien Marseillais est enfin entré sur la pelouse (34e), il a pesé sur le cours de la rencontre mais il était déjà trop tard. Jean-Michel Aulas a d'ores et déjà confié que son entraîneur n'était pas en danger : "Genesio n'est pas du tout en danger. Ce sont des comptes d'apothicaires qui ne riment à rien." Un nouveau faux-pas face à Nancy rendrait tout de même sa situation très précaire.