L'OL dévoile à son tour ses nouveaux maillots pour la saison 2017-2018

La saison des nouveaux maillots bat son plein. Après l'Olympique de Marseille, c'est au tour de l'Olympique Lyonnais de dévoiler ce mercredi ses nouveaux maillots domicile et extérieur pour la saison 2017-2018.

Signées Adidas, l'équipementier du club lyonnais depuis sept ans, ces nouvelles tuniques se veulent "sobres, élégantes et respectueuses de l'identité" du club rhodanien, dixit la marque aux trois bandes, citée par FootPack, site spécialisé sur les équipements de football.

Une devise qui vaut surtout pour le nouveau maillot domicile des Lyonnais, principalement blanc avec deux grosses bandes horizontales rouge et bleu au centre. Un hommage aux maillots de l'OL des années 60, période marquée par deux victoires de la bande à Fleury Di Nallo en Coupe de France, en 1964 puis en 1967.

Le nouveau maillot extérieur de l'OL est lui beaucoup plus original, avec comme couleur dominante le bleu nuit "en référence à la fête des Lumières". Tunique complétée par des bandes rouges de plus en plus épaisses vers le bas du maillot.