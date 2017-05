L'OM cartonne à Caen (1-5) avec un triplé de Thauvin

Très offensif, l'Olympique de Marseille s'est imposé 5-1 à Caen ce dimanche, lors de la 35e journée de Ligue 1. Les Phocéens, portés par un super Thauvin (3 buts et une passe décisive) ont réalisé une entame de match canon (2-0 après 5 minutes) avant de s'envoler en seconde période. Le Stade Malherbe s'est montré trop fébrile défensivement et trop inefficace pour rivaliser. Grâce à ce succès, son quatrième seulement à l'extérieur, l'OM a consolidé sa 6e place (55 points) et récupéré deux points de retard sur Bordeaux, tenu en échec sur la pelouse de Dijon en début de soirée (0-0). A trois journées de la fin, un point seulement sépare les deux équipes.

L'ensemble de la première période a ressemblé... à un dernier quart d'heure. Des espaces entre les lignes et deux équipes qui se sont livrées à fond. Dès la deuxième minute, Thauvin a profité d'un mauvais renvoi de Da Silva pour inscrire son 13e but de la saison en Ligue 1 (0-1, 2e). Quelques secondes plus tard, il a servi Lopez sur un plateau pour le 2-0 (5e). Santini a redonné de l'espoir à Caen, d'un joli lob (1-2, 9e), mais les joueurs du Stade Malherbe ont été très imprécis à la finition durant tout le reste du match. Illustration : les deux formations ont tiré autant de fois au but (14), mais l'OM l'a fait avec cinq fois plus de succès.

Vidéo - Lopez : "J'avais à coeur de réagir après les critiques" 01:26

L'occasion manquée en deux temps par Rodelin, à la 34e minute, a été le symbole du manque d'efficacité des Caennais. Entre-temps, Lopez avait redonné deux buts d'avance à l'OM, en suivant bien une frappe de Payet, mal repoussée par Vercoutre (1-3, 27e). A la dernière minute du premier acte, un cafouillage dans la surface olympienne n'a rien donné. Caen a laissé passer sa chance.

Le festival Thauvin

En deuxième période, malgré quelques inspirations de Karamoh (dont une jolie frappe, à la 57e minute), le Stade Malherbe a eu du mal à mettre Pelé en danger. L'OM, en revanche, a profité de l'apathie de la défense normande. Un une-deux Gomis-Payet a permis à l'attaquant olympien de trouver Thauvin, parfait à la conclusion (1-4, 63e). C'est ce même Thauvin qui a parachevé le succès olympien à une minute de la fin, en signant un triplé, très bien servi par Sanson (1-5, 89e). L'OM, en grande difficulté à l'extérieur cette saison, a remporté une victoire primordiale dans la course à l'Europe. Caen (17e), de son côté, devra lutter jusqu'au bout pour se maintenir dans l'élite.