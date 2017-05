L'OM dévoile ses trois nouveaux maillots sans sponsor mais avec quelques surprises

A partir de la saison 2018-2019, l'Olympique de Marseille sera équipé par Puma. En attendant, le club phocéen va évoluer encore une saison avec des tuniques Adidas. Ces dernières, qui avaient déjà filtré sur la toile, ont été dévoilées officiellement ce mardi par le club phocéen.

La tunique domicile est comme prévu blanche et bleu ciel avec notamment à l'intérieur du col et des manches le blason de la Provence, ainsi qu'une alternance de bandes verticales mates et brillantes "inspirées des maillots mythiques de 1991" dixit le communiqué du club marseillais.

Conforme aux fuites lui aussi, le maillot extérieur de l'OM sera bleu ciel et pour le moins épuré.

La petite originalité vient du nouveau maillot third (ou Europe). Au-delà de sa couleur violette, il possède un col à boutons et surtout un logo de l'OM vintage, identique à celui utilisé par le club phocéen au début de son histoire, de 1899 à 1935 plus précisément. Le violet n'a pas été choisi au hasard puisqu'il s'agissait de la couleur des maillots du Football Club de Marseille, l'ancêtre de l'OM. On notera aussi la présence de William Vainqueur dans la campagne de promotion de ce troisième maillot, lui qui n'est que prêté à l'OM par l'AS Roma.

Notons enfin que ces trois maillots ont été dévoilés sans sponsor, l'OM étant en fin de contrat avec Intersport à l'issue de la saison en cours. RMC expliquait il y a quelques semaines que les dirigeants phocéens envisageaient une saison 2017-2018 sans sponsor maillot afin d'avoir plus de temps pour négocier un nouveau partenariat plus lucratif en vue de la saison 2018-2019.