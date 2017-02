L'OM domine Rennes et revient à hauteur de la 5e place tenue par l'ASSE

C’est une réaction bienvenue pour l’OM. Face à Rennes, il n’a pas été spécialement transcendant. Mais l’Olympique de Marseille a su produire son effort vers l’heure de jeu pour signer une victoire devant son public samedi (2-0), six jours après la défaite assez inquiétante subie à Nantes (3-2). Les hommes de Rudi Garcia ont su se racheter à huit jours du rendez-vous avec le PSG dans ce Stade Vélodrome où les Marseillais affichent un autre visage qu’à l’extérieur.

Ce n’était pas évident de le confirmer. Car l’absence de Bafétimbi Gomis, indisponible pendant quatre à six semaines, laissait Marseille orphelin de son meilleur buteur en L1 cette saison (16 buts). Mais Clinton Njie, aligné à la pointe de l’attaque marseillaise, a su faire la différence et mettre l’OM sur la voie de la victoire après avoir été maladroit en début de match (3e). Avec un brin de réussite, certes, mais aussi beaucoup de spontanéité pour reprendre en première intention une déviation de Maxime Lopez, contrée par Ludovic Baal, et tromper Benoît Costil (1-0, 59e).

Libérée, Marseille a été inspirée de profiter de son temps fort pour se mettre rapidement à l’abri. Sous l’impulsion d’un Morgan Sanson toujours plus à l’aise dans l’entrejeu marseillais. Après avoir buté sur Costil (63e), l’ancien Montpelliérain est allé intercepter une passe d’Adrien Hunou avant de servir Florian Thauvin d’une subtile talonnade. Des 20 mètres environ, l’attaquant Marseillais a délivré un joli ballon enveloppé de son pied gauche sur lequel le gardien breton n’a pu que s’incliner (2-0, 64e). Un 7e but de la saison qui a mis l'OM à l'abri pour de bon.