L'OM envie Monaco et l'imite à peu près en tout

Près de deux mois après sa lourde défaite en championnat à Monaco (4-0), l'OM retrouve l'ASM ce soir. Moins princière qu'à l'époque, l'équipe de Leonardo Jardim fait encore figure d'épouvantail même si la formation olympienne a engrangé des points et de la confiance depuis sa plus sévère déconvenue de la saison. Ce soir-là, Rudi Garcia avait loué la qualité de l'effectif monégasque.

"Monaco n'est pas seulement la meilleure attaque du championnat, c'est aussi la meilleure équipe d'Europe, n'avait pas hésité à lâcher le coach de l'OM. L'ASM se situe au-dessus de Barcelone, du Real Madrid et de toutes ces équipes qui possèdent les meilleurs attaquants du monde." Sur le terrain, le collectif de Leonardo Jardim avait impressionné Garcia. Mais c'est toute l'organisation du club princier qui inspire l'ancien entraîneur de Lille.

Conscient de n'avoir vu que la partie émergée du Rocher monégasque, Garcia tente de prendre le meilleur du fonctionnement de l'ASM. "Monaco c'est l'exemple à suivre, lance de bon cœur Garcia. A l'image de ce club, on devrait pouvoir à l'avenir recruter des jeunes de très grande qualité. Quand on aura des talents chez nous, on fera en sorte de les sortir. Si on veut être un grand OM, il faudra avoir des grands noms dans l'équipe. Pour le public mais aussi pour les partenaires." En privé, Garcia ne tarit pas d'éloges sur Thomas Lemar (21 ans) et Kylian Mbappé (19 ans), promis à un très bel avenir. Le coach de l'OM tente de prendre les mêmes ingrédients qu'à Monaco pour réussir sa recette à Marseille.

Thomas Lemar buteur lors de Monaco - Bastia en Ligue 1 le 3 décembre 2016AFP

Gomis dans le rôle de Falcao

A l'OM, c'est Maxime Lopez qui fait aujourd'hui office de porte-drapeau pour la formation olympienne. "Le public l'adore, confie un proche de la direction olympienne. Il représente vraiment le minot de Marseille que l'on veut voir s'imposer au plus haut niveau. On est dans la même démarche que Mbappé à Monaco. Il faut couver le joueur pour que son éclosion se fasse dans les meilleures conditions." Pour chaperonner le petit Lopez, le club olympien peut compter sur les conseils avisés de Rod Fanni, Florian Thauvin ou Bafé Gomis. "Il faut que les jeunes puissent s'appuyer sur le vécu de joueurs comme Gomis par exemple, poursuit-on du côté de la Commanderie. A Monaco, les espoirs du club vont regarder des mecs comme Falcao ou Bernardo Silva. Des professionnels irréprochables."

Pour ressembler le plus possible au modèle monégasque, l'OM a longtemps envisagé la venue de Luis Campos, l'ancien directeur sportif du club princier. Son arrivée n'a finalement pas eu lieu. Mais l'intention était bien là. Ce jeu de mimétisme n'a pas cessé même si c'est Andoni Zubizarreta qui a finalement pris le poste de patron sportif à l'OM. L'Espagnol a beaucoup étudié les clés du succès de l'ASM. L'une de ses conclusions fut d'intégrer dans sa liste de potentielles recrues des joueurs expérimentés avec une grande capacité à enrôler les jeunes de l'effectif. Le Basque a ainsi validé des deux mains la volonté de Garcia de faire revenir Dimitri Payet, le milieu de terrain des Hammers répondant parfaitement au profil de star pouvant jouer un rôle de grand frère auprès des espoirs du club.

Garcia admire Jardim

En reconstruction, l'OM suit le chemin balisé par Monaco. L'ASM a d'abord réussi à revenir au premier plan grâce à une politique de transferts basée sur l'achat de valeurs sûres au plan européen. Durant ce mercato d'hiver, Marseille cible en priorité des éléments capables de donner rapidement une nouvelle dimension au club. Ensuite, viendra le temps de la recherche de joueurs au profil plus jeune. Et la possible plus-value beaucoup plus élevée. "Ce qui fascine les dirigeants de l'OM, c'est le tour de force réussi par Monaco d'avoir pu faire grossir aussi vite son actif joueurs, explique un agent travaillant beaucoup avec les deux clubs. Dans l'effectif de l'ASM, on a du mal à faire la liste de tous les jeunes éléments de talents, tellement ils sont nombreux… Marseille rêve d'avoir autant de trésors dans son équipe."

Si l'ASM subjugue tellement l'OM depuis plusieurs semaines, c'est aussi en raison de la capacité de son entraîneur, Leonardo Jardim, à s'adapter à toutes les situations. L'entraîneur portugais a réussi à rapidement mettre en place des plans de jeu différents en fonction de son effectif. Garcia tente lui aussi des coups. Et ça fonctionne. Ce soir, il essayera à nouveau de piéger son adversaire. "Qui ne tente rien n'a rien", lance malicieusement le coach de l'OM, fan convaincu de Jardim. Il sait qu'il devra mettre en place un schéma tactique très pointu pour mettre à mal la belle machine monégasque même si l'ASM roule moins des mécaniques ces derniers temps.

Invaincue en championnat depuis la gifle reçue en Principauté, l'équipe marseillaise croit pouvoir faire chuter les Monégasques. "La dynamique est complètement différente du match à Monaco, explique ainsi Garcia dont l'équipe est remontée à la 6e place avant la 20e journée de Ligue 1. Quand on est allé là-bas, les Monégasques passaient quatre buts à tout le monde. Et de notre côté, on cherchait encore notre jeu. Aujourd'hui, Monaco reste une formidable équipe mais la dynamique a changé…" Et la volonté de l'élève de dépasser le maître à l'occasion de cette rencontre au Vélodrome est bien réelle…