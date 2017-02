L'OM recrute deux anciens dirigeants du Barça

Le marché des transferts de joueurs est fermé en France depuis le 31 janvier, mais des salariés peuvent toujours renforcer les rangs des équipes dirigeantes des clubs de Ligue 1. Via un communiqué, l'Olympique de Marseille a ainsi confirmé ce mercredi la nomination de deux nouvelles personnes dans le staff olympien.

Valentin épaulera Zubizarreta

Ancien proche collaborateur d'Andoni Zubizarreta au FC Barcelone, Albert Valentin est nommé directeur sportif adjoint de l'OM. Sous l'autorité du Basque, celui qui occupait encore il y a peu le poste de secrétaire technique du Real Saragosse (D2 espagnole), aura notamment pour mission "d'assurer le développement de l’expertise technique propre au football de haut niveau", "de mettre en place les processus et systèmes d’information permettant une prise de décisions rapide en matière de recrutement de joueurs" et "d'assurer le suivi et le partage des données techniques de marché au sein du club." Il sera aussi chargé "de l’amélioration continue" du système de formation de l'OM et supervisera enfin "directement la cellule de recrutement pilotée par Jean-Philippe Durand."

Un ancien de Nike et du Barça arrive au service marketing

L'OM a aussi nommé Miguel Bertran au poste de directeur marketing adjoint en charge du développement des affaires internationales. Ancien "brand manager" de Nike, Bertran a aussi travaillé au Barça et plus récemment au FC Valence. "Avec les recrutements d’Albert Valentin et de Miguel Bertran, nous poursuivons le renforcement de notre organisation avec des profils internationaux de premier plan", s'est félicité le président marseillais Jacques-Henri Eyraud sur le site de son club. Par ailleurs, L'Equipe ajoute qu'un autre proche de Zubizarreta, Narcis Julia, a entamé un audit sur la formation olympienne et pourrait rejoindre à terme le club phocéen.