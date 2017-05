L1 - 36e journée : Avant Bastia, pourquoi le PSG n'a aucun intérêt à lâcher la fin de saison

Parce que la 2e place n'est pas encore acquise

Perdre 3-1 à Nice dimanche a sûrement enfoui les derniers espoirs parisiens de remporter une cinquième Ligue 1 consécutive cette saison. Ajoutez à cela la double exclusion de Thiago Motta et Angel di Maria et vous obtenez ce que l'on appelle communément une soirée cauchemar. Monaco, avec trois points d'avance, une meilleure différence de buts et un match en moins, devrait sauf cataclysme s'adjuger le titre dans les jours à venir. Pourtant, pour Paris, l'heure n'est pas à l'abandon.

Trois matches se présentent aux Rouge et Bleu, le premier contre Bastia samedi au Parc des Princes, et une place directement qualificative pour la prochaine Ligue des champions n'est pas encore acquise. Nice, justement, est toujours en embuscade avec trois points de retard (mais une moins bonne différence de buts) et la troupe d'Unai Emery devra peut-être remporter deux de ses trois derniers matches pour assurer le coup. Terminer troisième aurait assurément un autre retentissement dans le vestiaire parisien.

Parce que "bien finir" peut signifier "bien repartir"

Ce n'est pas d'une grande originalité, l'actualité du Paris Saint-Germain sera mouvementée cet été. Valider le poste d'Unai Emery ou changer d'entraîneur, gérer l'après Thiago Motta, prendre en mains le dossier Marco Verratti, améliorer l'effectif, autant d'échéances qui risquent d'être perturbantes dans les rangs franciliens. Ce que l'histoire du championnat de France nous a appris, c'est qu'une fin de saison réussie, à défaut de régler tous les problèmes, peut adoucir des situations.

A cet effet, trois victoires lors des trois dernières rencontres de Ligue 1 avec Bastia, Saint-Etienne puis Caen pourraient avoir des vertus estimables. Avec en plus la finale de Coupe de France contre Angers, le 27 mai prochain, le PSG a tout intérêt de finir en beauté, séduire les (télé)spectateurs, peaufiner l'intégration de l'excellent Julian Draxler (qui est arrivé cet hiver) : en somme, mettre en valeur tout le travail accompli sous la houlette d'Emery cette saison.

Cavani et Draxler en finale de la Coupe de la Ligue avec le PSG.Getty Images

Par respect pour l'esprit sportif

Si le PSG visera (sans trop s'inquiéter) la deuxième place de Ligue 1 lors de la fin de saison, l'objectif prioritaire (le titre) est désormais très (trop ?) lointain. Mais ce ne sera pas le cas pour le SC Bastia (20e), qui continue samedi sa lutte pour le maintien, ni même pour le Stade Malherbe de Caen, qui se déplacera au Parc des Princes lors de la 38e journée avec une mission similaire certainement en passe de s'achever. Par respect pour l'esprit sportif, pour l'équité, il serait de bon ton que le Paris Saint-Germain dispute ces matches à fond (l'adversaire stéphanois cherchera lui une place européenne mais cela semble plus compliqué).

Parce que Cavani a Zlatan dans le viseur

Auteur d'une saison exceptionnelle avec le PSG, Edinson Cavani a inscrit depuis le début de la saison 44 buts en 46 matches sous le maillot rouge et bleu. Si le record historique de Josip Skoblar (44 buts sur une seule saison de championnat) semble aujourd'hui inaccessible pour un Cavani à 31 unités en Ligue 1, l'Uruguayen aura dans le viseur un certain Zlatan Ibrahimovic.

La saison dernière, le Suédois avait inscrit 50 buts toutes compétitions confondues avec le PSG. Il reste quatre rencontres à l'ancien Napolitain pour marquer sept buts et le dépasser. Par ailleurs, "Ibra" est à ce jour le meilleur buteur de l'histoire du PSG, avec quelques 156 buts en quatre années. Avec 125 réalisations sous le maillot du PSG (il a récemment devancé Pedro Miguel Pauleta), "El Matador" ne dépassera évidemment pas le Mancunien d'ici la fin de la saison. Mais il pourrait s'en approcher un peu plus avant le prochain exercice. A commencer samedi contre Bastia ?