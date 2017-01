L1 - Choc PSG - Monaco : Touché au mollet, Marco Verratti va manquer la fête

C'est un vrai coup dur pour Unai Emery, le Paris Saint-Germain… et les (télé)spectateurs. Dimanche soir, le duel phare de la 22e journée de Ligue 1 entre le club de la capitale et Monaco au Parc des Princes se fera sans Marco Verratti. Vendredi soir, L'Equipe et Le Parisien affirmaient ainsi que l'Italien était blessé à un mollet (contracture).

Selon le quotidien sportif, le "Hibou" a été contraint de quitter ses partenaires lors de la séance d'entraînement au Camp des Loges, les examens passés dans la soirée confirmant son forfait pour le duel face aux partenaires de Radamel Falcao.

Marco Verratti buteur avec le PSG contre Metz en Ligue 1 le 21 août 2016.AFP

Rabiot, le remplaçant désigné

Alors que le PSG n'a pas encore communiqué sur le sujet, les premières estimations font état d'une absence qui pourrait durer deux semaines. Le retour du milieu relayeur serait même attendu pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions entre Paris et Barcelone, là encore au Parc des Princes, prévu le mardi 14 février prochain.

En attendant une bonne nouvelle de ce côté, Edinson Cavani et consorts devraient donc s'appuyer sur Adrien Rabiot face à l'ASM, lui qui avait déjà remplacé Verratti en cours de match à Nantes (0-2), à l'occasion de la dernière journée de Ligue 1. Pour rappel, le PSG compte trois points de retard au classement sur le leader monégasque.