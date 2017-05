La cérémonie des trophées UNFP EN DIRECT

20h56 : L'équipe type de Ligue 1

Subasic (G)

Sidibé, Glik, Thiago Silva , Mendy

Seri, Verratti, Bernardo Silva

Mbappé, Lacazette, Cavani

20h50 : Le plus beau but pour Memphis Depay

Le joueur de l'Olympique Lyonnais a remporté le trophée du plus beau but avec 42% des votes. Florian Thauvin a terminé à la 2e place avec 37M des voix.

Sa réaction (bein Sports)

"Je voudrai remercier toutes les personne qui ont voté pour moi."

20h48 : L'équipe type de Ligue 2

Voici l'équipe type de la Ligue 2 pour cette saison 2016/2017.

20h44 : Bernard Blaquart élu meilleur entraîneur de Ligue 2

L'entraîneur du Nîmes Olympique est élu meilleur entraîneur de Ligue 2.

20h36 : Alexandre Castro élu meilleur arbitre de Ligue 2

Alexandre Castro remporte lui le trophée de meilleur arbitre de Ligue 2.

20h35 : Ruddy Buquet élu meilleur arbitre de Ligue 1

Ruddy Buquet remporte pour la deuxième année consécutive ce trophée de meilleur arbitre de Ligue 1.

20h31 : Sakina Karchaoui élue meilleure espoir de D1 féminine

La joueuse du Montpellier Hérault succès à Griedge Mbock. C'est la deuxième édition pour ce trophée de la meilleure espoir.

20h27 : Dzsenifer Marozsán élue meilleure joueuse de D1 féminine

L'internationale allemande, qui évolue à l'Olympique Lyonnais, vient de recevoir le trophée de la meilleure joueuse de Division 1 pour la saison 2016/2017.

Elle succède à sa coéquipière Amel Majri, sacrée en 2016.

20h24 : Trophée Peace and Sport : Dammarie Les Lys lauréat

Le club de Dammarie Les Lys vient de remporter le trophée football et solidarité.

20h20 : Nicolas Douchez élu meilleur joueur de Ligue 2

Le gariden du Racing Club de Lens a été élu meilleur joueur de la saison 2016/2017 de Ligue 2.

Sa réaction (beIN Sports)

"C'est un trophée qui est individuel mais qui a une valeur importante à mes yeux. Merci à tout le monde, sans mes entraîneurs et mes coéquipier, il ne serait pas le même."

20h17 : John Bostock élu meilleur joueur de Ligue 2

Le milieu de terrain du Racing Club de Lens a été élu meilleur joueur de la saison 2016/2017 de Ligue 2.

20h12 : Rappel - Jardim récompensé pour la saison de rêve de l'ASM

Leonardo Jardim (AS Monaco) a été sacré meilleur entraîneur de Ligue 1 par ses pairs, lundi soir.

Pour sa troisième saison sur le banc monégasque, le coach portugais a réalisé un exercice remarquable qui va permettre à son équipe de décrocher le titre de champion de France.

Jardim était en lice face à Lucien Favre (Nice), Unai Emery (PSG) et Jocelyn Gourvennec (Bordeaux).

20h09 : Rappel - La comète Mbappé élu meilleur espoir

Kylian Mbappé (AS Monaco) a été sacré meilleur espoir de la saison de Ligue 1. L'attaquant de l'ASM a ébloui la deuxième partie de championnat, au point d'obtenir, à 18 ans, sa première cape en équipe de France.

Il a emporté le trophée aux dépends de Wylan Cyprien (OGC Nice), Thomas Lemar (AS Monaco) et Adrien Rabiot (Paris SG).

20h04 : Un trophée hommage pour Raymond Kopa

L'UNFP vient de remettre un trophée d'honneur à Christiane Kopa, l'épouse de Raymond Kopa, décédé en début d'année.

19h59 : Ngolo Kanté élu meilleur joueur français évoluant à l'étranger

Le joueur de Chelsea, déjà élu meilleur joueur de Premier League pour la saison 2016/2017, a reçu le trophée du meilleur joueur français évoluant à l'étranger.

Kanté a devancé Karim Benzema, Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann.

Sa réaction (bein Sports)

"Merci à l'UNFP pour ce trophée et aux joueurs qui ont voté pour moi. C'est un honneur pour moi."

19h52 : Danijel Subasic élu meilleur gardien

Le portier de l'AS Monaco remporte également le prix de meilleur gardien. C'est un 3/3 pour l'ASM ce soir.

19h47 : Rappel : les plus beaux buts de la saison 2016/2017

Qui a marqué le plus beau but de la saison ? Voici une piqure de rappel :

Les nommés :

Memphis Depay (OL)

Ryad Boudebouz (Montpellier)

Edinson Cavani (PSG)

Forian Thauvin (Marseille)

Diego Rolan (Bordeaux)

19h45 : Leonardo Jardim élu meilleur entraîneur

L'entraîneur de l'AS Monaco est à son tour élu meilleur entraîneur de la saison 2016/2017.

Sa réaction (beIN Sports) :

"Je voudrai partager ce trophée avec tout mon staff technique. Une équipe technique est quelque chose de très important. Je voudrai également féliciter les autres entraîneurs nommés.."

19h37 : Kylian Mbappé élu meilleur espoir

L'attaquant de l'AS Monaco est élu meilleur espoir lors de ces trophées UNFP

Sa réaction (beIN Sports) :

"Je suis très heureux de recevoir ce prix. Je voudrai remercier mes coéquipiers, le coach et le staff qui ont su me confiance. J'aimerai faire un coucou à mon club d'enfance l'AS Bondy. Savoir que mon travail est récompensé donne envie d'en faire plus."

19h35 : Vos votes pour le meilleur entraîneur

Si le championnat de France vous a envoûté cette saison, ces quatre hommes en sont quelque peu responsables. Unai Emery, Lucien Favre, Leonardo Jardim et Jocelyn Gourvennec sont les quatre nommés pour le prix de meilleur entraîneur de l’exercice 2016-2017. En attendant le nom du vainqueur lundi prochain, faites votre choix !

19h33 : Vos votes pour le meilleur joueur

Buteur, passeur ou dribbleur : ces quatre joueurs sont – selon l'UNFP – les meilleurs joueurs de la saison 2016 – 2017. Alexandre Lacazette, Marco Verratti, Bernardo Silva et Edinson Cavani ont porté chacun, à leur manière, leur équipe.

19h32 : Début de la cérémonie

C'est parti pour cette 26e édition des Trophées UNFP.

19h29 : Nos choix pour les trophées UNFP

Eurosport.fr vous livre ses pronostics avant la cérémonie des Trophées UNFP

Vidéo - Meilleur entraîneur, meilleur espoir, meilleur joueur... Nos choix pour les trophées UNFP 00:56

19h26 : Cavani : "Marquer est très important pour moi"

Nommé dans la catégorie meilleur joueur, Edison Cavani, l'attaquant du Paris Saint-Germain, a donné ses impressions à beIN Sports.

"L'attaquant vit des buts qu'il marque. Marquer pour moi c'est quelque chose de très bon et de très important. Mais c'est aussi important pour mon équipe."

19h25 : Les trophées en image

Voici à quoi ressembleront les prix remis aux joueurs et entraîneurs ce soir. Un total de 18 trophées seront remis ce soir.

19h21 : Bonsoir à tous ! Bienvenue sur notre site pour suivre la cérémonie des Trophées UNFP

Vous pourrez suivre l'intégralité des résultats pour la saison 2016/2017. Début de la cérémonie à 19h30.