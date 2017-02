La classe d'Ounas, la collection de Cahuzac, le record d'Angers : Les tops et les flops de samedi

Les tops

Ounas, c'est la classe !

C'est l'homme de la soirée, le remplaçant parfait. Lancé à la 74e minute de jeu alors que Bordeaux était mené 2-1 par Lille, le milieu offensif des Girondins a signé deux buts de très grande classe pour offrir la victoire aux siens (3-2). Sur celui de l'égalisation, sa volée est légèrement déviée mais le geste est quand même remarquable avec un équilibre parfait. Le but de la victoire était encore plus beau, une frappe enveloppée à l'angle de la surface que Vincent Enyeama n'a pu sortir malgré une belle détente tant elle était parfaitement placée. Jocelyn Gourvennec a vraiment bien fait de le lancer.

La joie d'Adam Ounas face à LillePanoramic

Angers, expert en précision

Trois buts samedi soir et trois victoires de suite pour le SCO, qui retrouve de sacrées couleurs au cœur de l'hiver. Sa large victoire contre Bastia (3-0), Angers la doit notamment à une efficacité offensive retrouvée. Trois buts en un match, en Ligue 1, ce n'était plus arrivé au club du Maine-et-Loire depuis la 4e journée (3-1 face à Dijon le 10 septembre). Il faut dire qu'à force de cadrer, ça finit par rentrer : samedi, le SCO a réussi à cadrer 14 tirs (sur 24). 14, c'est tout simplement le record cette saison en championnat, un de mieux que la précédente marque, détenue jusqu'ici par Lyon (face à Dijon) et Monaco (contre Metz).

Karl Toko Ekambi buteur pour Angers - Bastia en Ligue 1 le 25 février 2017AFP

Fabinho, de l'ombre à la lumière

Fabinho, normalement, c'est le joueur qui fait briller les autres. Il abat tout le travail de l'ombre au milieu de terrain pendant que les Monégasques s'éclatent en attaque. Mais il s'est aussi distingué cette semaine par deux passes décisives lors de la défaite de Monaco à Manchester City (5-3). Des caviars, il en a encore distribués au Roudourou, dont un qui a permis à l'ASM d'obtenir un penalty pour une faute de Karl-Johan Johnsson sur Kylian Mbappé. Et Fabinho l'a lui-même transformé en signant une très belle "panenka" pour tromper le portier guingampais. Le Brésilien sait briller lui aussi. En fait il sait tout faire.

N'en déplaise à Nancy, Benoît Millot était dans le vrai

OK, ça va peut-être faire polémique. Parce que le but refusé à Loïc Puyo contre Nancy pour une faute sur Alban Lafont paraissait valable. Le gardien toulousain avait la main sur le ballon mais sans le maîtriser totalement, et le Nancéen semblait dans son bon droit en le poussant au fond des filets. Benoît Millot a pourtant invalidé ce but et il a bien fait. Car il n'a fait qu'appliquer le règlement. Et c'est ce qui lui est demandé.

Le Roazhon Celtic Kop, quel show !

C'était une ambiance de derby au Roazhon Park pour Rennes-Lorient (1-0). Et elle était encore plus colorée pour cette rencontre qui marquait les 25 ans du Roazhon Celtic Kop. Tifos, bâche, lâcher de ballons, le groupe d'ultras rennais a fait le spectacle dans l'enceinte bretonne. Et pleinement joué ce rôle de 12e homme pour l'équipe de Christian Gourcuff, qui a mis un terme à une série de dix matches sans victoire. Histoire de célébrer cet anniversaire comme il se doit.

Les flops

Cahuzac, un de plus…

Et un de plus dans la collection. Et celui-ci est franchement cocasse. Yannick Cahuzac a ajouté un nouveau carton rouge à son palmarès, peut-être le plus improbable. Le quatrième arbitre a en effet heurté le milieu bastiais avec son panneau au moment où celui-ci quittait le terrain pour se faire remplacer. Cahuzac a eu le tort de réagir et de frapper sur le panneau en question, qui est tombé. Et l'arbitre Karim Abed n'a pas eu d'autre choix que de l'expulser pour ce comportement antisportif…

Mavuba, rouge express

Dans le match Lille-Bordeaux, parmi les entrants tardifs, il y a eu le meilleur, avec Adam Ounas (voir ci-dessus) et... le pire, avec Rio Mavuba. Entré en jeu à la 80e minute, le milieu de terrain nordiste a écopé de deux cartons pour contestation en l'espace d'une trentaine de secondes dans les derniers instants. Résultat, une expulsion, qui a laissé le LOSC à neuf pour finir la rencontre puisque Palmieri avait déjà pris un rouge dix minutes plus tôt. D'autant plus improbable qu'il s'agit du premier rouge pris par Rio Mavuba, l'ancien… Bordelais, en 420 matches de Ligue 1 !

Rio Mavuba, expulsé face à BordeauxPanoramic

Nancy + Lorient = misère offensive

Nancy a pris un point sur sa pelouse samedi soir contre Toulouse, mais le club lorrain n'est pas parvenu à mettre fin à sa déprimante disette offensive. Le dernier but de l'ASNL remonte toujours au 5 février dernier, lors de la victoire à Nantes (0-2). Depuis, Nancy a joué 476 minutes en L1 sans faire trembler les filets. Toutes compétitions confondues, lors de leurs neuf derniers matches, celui à Nantes est le seul où les hommes de Pablo Correa ont réussi à marquer.

Le dépit des joueurs deNancy face à ToulousePanoramic

Si la sécheresse lorientaise est un peu moins prononcée dans la durée, elle n'en demeure pas moins tout aussi inquiétante. Battus 1-0 à Rennes, les Merlus ont pourtant eu des occasions, notamment en début de rencontre, à l'image de Jimmy Cabot mais ils n'y arrivent pas. Pour eux, cela fait désormais 300 minutes pile sans trouver l'ouverture. Et le FCL reste désespérément scotché à la 20e et dernière place.

"L'audace" de Dupraz

Sur le papier, on ne peut pas dire que Pascal Dupraz ne joue pas l'attaque. La semaine passée, au Parc des Princes, il avait titularisé quatre éléments à vocation offensive (Trejo, Braithwaite, Jean, Delort), ce que peu d'entraîneurs font face au PSG. A Nancy, l'entraîneur toulousain est allé encore plus loin en ajoutant un cinquième élément tourné vers l'attaque, Jimmy Durmaz. A l'arrivée ? Zéro but en deux matches, et deux rencontres durant lesquelles la production offensive toulousaine est restée faible. Etre offensif sur le papier, c'est une chose. L'être sur le terrain, c'en est une autre. Même si celui de Nancy est un synthétique.

Vincent BREGEVIN et Laurent VERGNE