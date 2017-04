La classe de Monaco, le raid de Sarr, la semaine noire de Guingamp : Les tops et les flops de samedi

Les tops

Monaco, Joga Bonito

L'attaque monégasque a encore fait parler la poudre avec trois buts inscrits face à Toulouse (3-1). Dont un, le troisième, sur une somptueuse action collective. Une louche de l'extérieur du pied de Bernardo Silva, une déviation de la poitrine de João Moutinho, un centre parfait de Nabil Dirar et une volée de Thomas Lemar pour conclure. Le tout à une touche de balle. Quand les individualités se mettent au service du collectif, ça donne ce "Joga Bonito" que Monaco nous sert match après match. Et en plus, ça gagne.

Vidéo - Jardim : "On a fait un gros match" 01:48

Le show Sarr

C'est vrai que la défense de Nancy y a mis du sien. Mais cela n'enlève rien au chef-d'œuvre d'Ismaïla Sarr. Le jeune ailier messin, après avoir hérité du ballon dans son propre camp, s'est offert un rush irrésistible de 50 mètres avant d'éliminer deux défenseurs de l'ASNL et de tromper Guy Ndy Assembé d'une frappe à ras de terre. Un but sublime qui a lancé Metz sur la voie de la victoire dans un derby lorrain capital pour la course au maintien.

Ismaila Sarr a inscrit un but somptueux pour Metz face à NancyGetty Images

Pajot a signé son retour

On ne l'avait plus vu depuis qu'il nous avait fait une énorme frayeur. C'était à Bastia, il y a un peu plus d'un mois et demi, quand Vincent Pajot avait dû quitter le terrain sur une civière en raison d'un coup violent reçu au visage. Le milieu stéphanois faisait son grand retour pour le déplacement des Verts à Guingamp et il a initié le succès des hommes de Christophe Galtier en ouvrant le score de la tête, sur un coup franc frappé par Jordan Veretout. On préfère le voir comme ça.

La belle soirée nantaise

Ça ne s'est pas joué à grand-chose. Mais Nantes a fini par être récompensé de ses efforts en trouvant l'ouverture dans les derniers instants de son match face à Lorient (1-0). Grâce à un but d'Emiliano Sala, entré en jeu un quart d'heure plus tôt. Un coaching gagnant de Sergio Conceiçao, dont la prolongation de contrat a été annoncée dans la foulée de la victoire des Canaris. Bref, la soirée parfaite pour les Nantais.

Les flops

Rennes, plombé par son inefficacité

Rennes est retombé dans ses travers. A Bastia, les Bretons ont subi une défaite (1-0) essentiellement due à leur manque de réalisme. Ils ont adressé trois fois plus de tirs que les Corses (12 à 4) sans trouver l'ouverture. Une inefficacité illustrée notamment par Giovanni Sio, qui a manqué une occasion en or après un renvoi hasardeux de Jean-Louis Leca dans les pieds de l'attaquant rennais. Le symbole d'un problème trop récurrent pour l'équipe de Christian Gourcuff.

Giovanni Sio en échec lors de Rennes-BastiaGetty Images

La sale semaine de Guingamp

Trois défaites en sept jours et aucun but marqué. C'est le triste bilan de Guingamp qui pouvait se redonner un peu de baume au cœur après le lourd revers subi la semaine dernière à Lille (3-0) et l'élimination à Angers mardi en demi-finale de la Coupe de France (2-0). Les Bretons, battus par les Verts (0-2), n'y sont pas parvenus. Et cette semaine noire illustre assez bien une année 2017 plutôt morose pour les hommes d'Antoine Kombouaré.

Arnaud Nordin devance Lucas Deaux lors de Guingamp - Saint-EtienneGetty Images

Lafont, la boulette qui gâche tout

Il faisait pourtant un grand match, Alban Lafont. Le gardien toulousain avait sorti quelques parades pour permettre à Toulouse d'être en mesure de signer un coup à Monaco. Jusqu'à l'erreur fatale. Une double faute en fait. Une relance totalement manquée qui a abouti dans les pieds de Bernardo Silva à 35 mètres de son but et un mauvais placement qui a permis à Kylian Mbappé de le tromper d'une frappe au premier poteau. Pour le but du 2-1 qui a fait basculer définitivement le match en faveur de l'ASM. Dommage.

Vidéo - "Monaco a parfois joué à 13 ou14... parce que des Toulousains enfilaient le maillot de l'ASM" 01:33

Gasset et Printant ont perdu leurs nerfs

Sale soirée pour Montpellier, balayé à domicile par Lille (0-3). Les joueurs montpelliérains n'ont pas vraiment été aidés par leurs entraîneurs. Jean-Louis Gasset et Ghislain Printant ont été expulsés dès la mi-temps pour avoir échangé des mots un peu trop fort avec l'arbitre de la rencontre, Benoît Bastien. Une colère que la performance des Héraultais en première période, bien que décevante, ne peut excuser.