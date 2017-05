La der de Lacazette : "C'est comme quand Karim est parti..."

Alexandre Lacazette voulait marquer l'histoire de l'Olympique Lyonnais ? En inscrivant ses 99e et 100e but en L1 avec son club formateur à l'occasion de son ultime sortie, le goleador a enfoncé le clou : ''C'était magnifique. Mettre 100 buts en Ligue 1 avec son club formateur, c'est vraiment magnifique. C'est ma plus belle fierté''. Peut-être aussi la plus grande émotion d'un jeune homme de 25 ans au bord des larmes au moment de son remplacement puis de sa franche accolade avec Bruno Genesio : ''Elle a été très forte. Il m'a dit des mots que pour moi, je ne tiens pas à les partager''.

L'entraîneur ne l'a pas fait non plus. Mais il a évidemment eu un mot pour son buteur : ''Il a atteint son objectif des cent buts, je suis content pour lui car il le mérite. Tout le monde sait que notre relation est privilégiée car je le côtoie depuis son plus jeune âge. Voir le niveau qu'il a atteint fait plaisir à tout un club''. Qui va pourtant bientôt devoir apprendre à se passer de lui : ''Ce sera un cap à passer, confirme Bruno Genesio. Mais comme quand Sonny (Anderson) est parti. Comme quand Karim (Benzema) est parti...C'est la vie d'un club''.

" Cela fait un moment qu'Antoine échange avec moi pour me faire venir "

A en croire Jean-Michel Aulas, le transfert d'Alexandre Lacazette à l'Atlético Madrid est pourtant encore loin d'être conclu : ''Pour le moment, il y a simplement un accord pour le laisser partir si club qu'il a choisi accède à nos demandes financières. L'affaire ne se fera pas sinon. Nous avons déjà eu deux contacts mais l'Atlético est pour le moment interdit de recrutement.'' A en croire Alexandre Lacazette, Antoine Griezmann n'en a cure : ''Cela fait un moment qu'Antoine échange avec moi pour me faire venir'''.



Une rare confidence dans une dernière zone mixte davantage marquée par la retenue du héros de la soirée. D'ailleurs, quand il a enfin réussi à s'extirper de la zone mixte, Alexandre Lacazette était au bord des larmes. La question ? ''On sait que l'OL est ultra-important pour vous…'' L'émotion n'était pas simulée et le quatrième meilleur buteur de l'histoire des Gones a préféré s'esquiver que la partager devant les micros. A Lyon, une page s'est tournée samedi soir.