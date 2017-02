La fébrilité du PSG, Gourcuff rajeunit, Balotelli transparent : les tops et les flops de samedi

Les tops

Le duo Lemar-Mendy a fait parler la poudre

La force de Monaco cette saison trouve sa source dans l'entente de plusieurs duos. On pense à Fabinho-Bakayoko au milieu ou encore à Jemerson-Glik derrière. Ce samedi, c'est l'association Thomas Lemar-Benjamin Mendy qui s'est mise en évidence. Les deux ont combiné à merveille pour faire exploser la défense niçoise (3-0) et servir leurs buteurs. Décalé deux fois par Lemar, Mendy a ainsi délivré deux passes décisives. Et après avoir vu son latéral lui rendre la pareille, Lemar a offert un caviar à Falcao. La paire gagnante du jour assurément.

Benjamin Mendy lors de Monaco - Nice, 2017Panoramic

Gourcuff remonte le temps

Yoann Gourcuff retrouve ses sensations au fur et à mesure. Ce samedi contre Bordeaux, il a connu sa huitième titularisation consécutive en championnat, ce que ne lui était plus arrivé depuis ses débuts à Lyon en 2010. Et pour fêter ça, le Rennais a marqué d'une jolie tête plongeante face aux Girondins (1-1). C'est déjà son quatrième but cette saison. Et là aussi, il remonte le temps. Il n'avait en effet plus atteint ce total depuis la saison 2009-2010 avec Bordeaux !

Karamoh, le prodige qui n'en finit plus d'être décisif

On aurait pu parler de Rémy Vercoutre, auteur de quatre arrêts. Mais on a envie d'évoquer la jeunesse pleine de promesses. Son coéquipier Yann Karamoh, rentré à la 64e, a ainsi offert la victoire à Caen à Guingamp (0-1). Un but qui confirme son éclosion. Sur ses sept derniers matches de championnat, le jeune attaquant de 18 ans a marqué trois buts et délivré trois passes décisives. Un talent à suivre.

Aliadière, un retour décisif

Jusqu'ici, il n'avait disputé que quatre petits bouts de match en L1 cette saison (soit 49 minutes au total). Mais Bernard Casoni n'a pas hésité à le titulariser pour la première fois cette saison pour le déplacement à Lille. Et Jérémie Aliadière lui a parfaitement renvoyé l’ascenseur. Aligné à côté de Waris, l'attaquant de 33 ans s'est distingué en inscrivant l'unique but de la partie. Permettant d'offrir trois points importants aux Merlus.

Mounié soulage Montpellier

Si Montpellier s'est sorti du piège bastiais (2-1), le club héraultais le doit beaucoup à son attaquant de pointe. Steve Mounié n'a eu besoin que de trois tirs pour s'offrir son tout premier doublé en L1. Une belle réussite après une disette de cinq rencontres (dont quatre en L1). Il porte ainsi son total de la saison à huit réalisations en championnat. Il rejoint ainsi Ryad Boudebouz, en tête du classement des buteurs montpelliérains.

Les flops

La défense parisienne trop dilettante

Une tête en retrait manquée d'Aurier qui se termine par un face-à-face Diony-Areola (1ère). Une perte de balle dans sa surface de Kurzawa qui se termine par une frappe sur le poteau (5e). Et un ballon chipé dans les pieds de Rabiot à 20 mètres à l'origine de l'égalisation dijonnaise (31e). Trois énormes boulettes. C'est beaucoup trop pour un huitième de finaliste de la Ligue des champions. Face à Dijon, ça ne coûte qu'un but. Mais face au Barça, ça pourrait se payer plus cher. La défense-type, Aurier-Marquinhos-Thiago Silva-Kurzawa, était pourtant alignée. Elle devra se montrer bien plus rigoureuse qu'elle ne l'est en L1. Les quatre hommes ont été alignés pour la quatrième fois ensemble cette saison en championnat. Et ils n'ont pas réussi le moindre "clean sheet".

Layvin Kurzawa avec le PSG, 2017Panoramic

Balotelli supporte décidément bien mal les voyages en L1

A l'aller, Mario Balotelli avait signé deux buts. Mais ça, c'était à l'Allianz Riviera. Quand Nice se déplace, l'attaquant italien n'y arrive toujours pas. Et ça s'est vu ce samedi à Monaco (3-0). Sur la pelouse de l'ASM, "Super Mario" a été transparent. Bien sûr, ses coéquipiers ont été incapables de le servir. Mais il n'a pas pesé et n'a pas su se démarquer. Au final, le Transalpin est toujours muet à l'extérieur en L1 cette saison.

Le 3-4-3 niçois a pris l'eau

La défense mise en place par Lucien Favre est l'une des clefs de l'excellente saison réussie par l'OGC Nice. Mais ce samedi, elle a pris l'eau comme rarement en L1. Les Monégasques ont su exploiter à merveille les failles de ce système en passant par les côtés. L'arrière-garde des Aiglons s'est fait transpercer et a encaissé trois buts. Lucien Favre peut se rassurer en se disant qu'il ne croisera pas une puissance de frappe comme celle de Monaco toutes les semaines.

Vidéo - Favre: "On a oublié de penser à défendre" 01:25

Rennes repart toujours les valises pleines

A Bordeaux, le Stade Rennais a montré un visage séduisant. Mais voilà, les Rennais ont enregistré leur septième match sans victoire en L1. Ce samedi, ils le doivent en grande partie à leur incapacité à conserver leur cage inviolée hors de leurs bases. Voilà 20 déplacements consécutifs que les Rouge et Noir terminent en encaissant au moins un but en L1. Un mal qui explique les soucis des Bretons à l'extérieur (17e équipe de L1).