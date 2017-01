La L1 cherche des renforts à prix raisonnable ? Le onze des bonnes pioches

Se renforcer sans faire de folie. L'équilibre pour les clubs de L1 (en dehors du PSG) est délicat à trouver à chaque mercato d'hiver. Le marché n'est pas très ouvert au mois de janvier et les meilleurs joueurs préfèrent rester au chaud dans leur club que de tenter un départ risqué à mi-saison. Pourtant pour ceux qui souhaitent recruter, il y a quelques paris à tenter que le joueur soit libre ou à un prix plus bas que sa valeur en raison de sa situation sportive ou contractuelle. Voici le onze-type de des bonnes pioches à dénicher cet hiver.

Geoffrey Jourdren (30 ans, Montpellier, gardien)

Ne nous mentons pas, ce n'était pas notre choix numéro 1. Mais Paul Nardi a filé si vite vers le Cercle Bruges que c'est l'option Geoffrey Jourdren qui s'est imposée. Mis de côté à Montpellier, le portier de 30 ans s'est vu allumé par Louis Nicollin en décembre dernier : "Avec lui, ça ne se passe jamais bien avec quelqu’un. On souhaite qu’il parte très vite, en tout cas, moi, personnellement, même si je ne sais pas qui va en vouloir". Alors, dans cette configuration, il pourrait être bradé. Alors, non, ce n'est pas le meilleur portier de l'élite mais avec 285 matches de Ligue 1 au compteur, il peut encore dépanner.

Mathieu Debuchy (31 ans, Arsenal, latéral droit)

Le latéral droit a porté les couleurs d'Arsenal pendant 16 minutes cette saison. Le joueur sous contrat jusqu'en 2019 l'a clamé récemment dans une interview au journal L'Equipe, lors du mercato à venir, il veut "une porte de sortie". La Ligue 1 ne le rebute pas, il l'a prouvé en début d'année en venant à Bordeaux pour 6 mois. Si le défi qu'on lui propose l'intéresse (comme celui de l’OM ?), il pourrait se laisser tenter.

Aurélien Chedjou (31 ans, sans club, défenseur central)

Lui est libre. Galatasaray a mis fin au contrat d'Aurélien Chedjou qui courrait jusqu'en juin 2017 selon les informations de nos confrères turcs. A 31 ans, le défenseur central a encore quelques belles années devant lui et pourrait apporter son expérience à un club désireux de le relancer. Un bémol, et de taille, il devrait partir à la CAN avec le Cameroun. De quoi refroidir d'éventuels prétendants.

Philippe Mexès (34 ans, sans club, défenseur central)

Le défenseur central n'a plus de club depuis la fin de son contrat avec le Milan AC cet été. Il espère se relancer dans un club européen mais si aucune offre ne vient il pourrait accepter de se relancer en Ligue 1. Il faudra sûrement qu'il accepte des compromis au niveau salarial (il émargeait à plus d'un million par an lors de sa dernière saison en Italie).

MexesEurosport

Benoît Tremoulinas (31 ans, Séville, latéral gauche)

Son temps de jeu cette saison résume tout : Tremoulinas n'a pas joué la moindre minute sous le maillot de Séville. Après deux belles saisons en Liga, l'international français est diminué par les blessures. Le club andalou serait même prêt à le laisser partir libre cet hiver alors qu'il lui reste six mois de contrat. Il a lui aussi montré qu'il n'était pas contre un retour en Ligue avec son prêt à l'ASSE en 2014.

John Obi Mikel (29 ans, Chelsea, milieu)

Sous contrat jusqu'en juin 2017, le milieu de terrain est indésirable à Chelsea qui pourrait le laisser libre dès cet hiver. Arrivé à Londres en 2006, il a seulement 29 ans. Pas sûr que la Ligue 1 soit suffisamment attirante pour lui mais cela vaut le coup d'être tenté. S'il n'y a pas d'indemnité de transfert, il pourrait être l'une des affaires de ce mercato.

John Bostock (24 ans, Lens, milieu)

Après avoir écumé les clubs anglais et être passé par Toronto, John Bostock a enfin trouvé sa plénitude. A Lens, il réalise un très beau début de saison et est un des meilleurs joueurs de la Ligue 2. Son nom est moins ronflant que les autres présents dans cette liste. Mais à seulement 24 ans, il a encore l'avenir devant lui et parier sur lui ne semble pas si fou.

Saido Berahino (23 ans, West Brom, attaquant)

A West Bromwich, la situation de Berahino s'est complètement détériorée. Le joueur de 23 ans est en conflit avec ses dirigeants et n'a presque pas joué. Le club, peut désireux de la laisser à un rival anglais, pourrait le brader en cas de départ à l'étranger cet hiver (il est sous contrat jusqu'en juin 2017). L'occasion pour une équipe de L1, comme Nice un temps intéressé, de s'offrir un joli coup à un prix raisonnable.

West Bromwich Albion's Burundian-born English striker Saido BerahinoAFP

Clément Grenier (25 ans, Lyon, milieu)

"Si Clément a une proposition, il pourra évidemment sortir avec des conditions privilégiées, c’est-à-dire qu’on n’exige pas un transfert, ça peut être un prêt." Jean-Michel Aulas a donné le ton : son milieu de terrain, victime de la concurrence à l'OL, est sur le marché. Le joueur de 25 ans pourrait choisir un club de Ligue 1 même si, en cas de transfert définitif, son salaire pourrait poser problème.

Paul-Georges Ntep (24 ans, Rennes, attaquant)

Plusieurs clubs de L1 ont pensé à lui et sa situation a de quoi faire des envieux. Il est en fin de contrat en juin avec Rennes et le club breton serait prêt à la vendre dès cet hiver pour récupérer une indemnité. Le prix devrait être cependant raisonnable pour un joueur dont le talent n'est plus à prouver et qui est international.

Emmanuel Adebayor (32 ans, sans club, attaquant)

Sans club, le Togolais cherche à rebondir depuis la fin de son contrat à Crystal Palace. Il était tout proche de signer à Lyon en septembre, preuve qu'il est prêt à rejouer en France dix ans après son départ à Arsenal. Il va jouer la CAN, ce qui pourrait refroidir les prétendants. Mais à 32 ans, il peut encore être utile à une équipe.

