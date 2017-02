La L1 n'avait jamais fait autant de folies l'hiver

C'est un marché des transferts hivernal qui restera dans les mémoires. La L1 est revenue sur le devant de la scène. Et les raisons sont multiples. A l'image du PSG, certains clubs avaient besoin de corriger le tir. Et de nouveaux investisseurs ont débarqué ces derniers mois dans le paysage du football français, on pense notamment à Marseille et Lille. Du coup, le championnat de France a connu un marché des transferts historique pour un hiver.

Après une première partie de saison où les recrues estivales ont déçu, le PSG a notamment remis la main au portefeuille comme jamais. L'hiver, le PSG s'est rarement lâché sur le marché. Il y a bien sûr eu l’achat de Yohan Cabaye en 2014. Et le premier hiver après l’arrivée de QSI marqué par les signatures de Thiago Motta (11.5 M€), Alex (5 M€) et Maxwell (3.5 M€). Mais sinon, ce n’est pas dans les habitudes des Parisiens. Il ne faut ainsi pas oublier que si Lucas est arrivé en janvier 2013 à Paris, il avait été acheté l'été précédent. Mais cet hiver, le PSG a changé ses habitudes. Les 40 millions d'euros mis pour Julian Draxler et les 30 millions pariés sur Gonçalo Guedes sont ainsi des records pour un mercato hivernal en France.

L'OM a aussi pointé le bout de son nez

Paris n'a cependant pas été le seul à faire des folies cet hiver dans l’Hexagone. L'OM, reboosté par l'arrivée à sa tête de Frank McCourt et son fameux "OM Champions Project", a démontré sa nouvelle puissance pour redevenir un acteur majeur du marché. L'arrivée de Dimitri Payet pour 29.3 millions, un record pour Marseille, a marqué les esprits. C'est tout simplement le troisième plus gros transfert réalisé pendant une fenêtre hivernale de l'histoire de la L1. Et Marseille ne s'est pas contenté de ça puisque le club phocéen a aussi investi 9 millions d'euros pour arracher Morgan Sanson à Montpellier.

Bien décidé à ne pas s'en laisser compter, Lyon s'est également activé. Et de belle manière. Les Gones ont tenté le pari Memphis Depay. Pour faire venir l'ailier néerlandais qui se morfondait sur le banc de Manchester United, ils ont mis 16 millions, la cinquième plus grosse somme dépensée l'hiver pour un club de L1. Lille n’a de son côté pas affolé les compteurs mais s’est aussi renforcé massivement. Ce marché a bien été déroutant en France. Reste à savoir si c'est une tendance qui va se confirmer.