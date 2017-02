La première finale de Passi, la vie sans Gomis : les 5 bonnes raisons de suivre la Ligue 1 samedi

Parce que l'OM va devoir vivre sans Gomis

C'est sans son capitaine et meilleur buteur Bafétimbi Gomis que l'OM va tenter de laver l'affront nantais en battant Rennes ce samedi au Stade Vélodrome. Blessée et indisponible entre 4 et 6 semaines, la panthère marseillaise pourrait être remplacée par un faux neuf, Rémy Cabella, qui avait inscrit deux buts en Coupe de France à Toulouse dans ce rôle. A moins que Rudi Garcia ne fasse confiance à Clinton Njie, qui avait déçu à Montpellier en pointe en l'absence de Gomis. A suivre aussi le retour à Marseille d'un certain Morgan Amalfitano, buteur le week-end dernier face à Nice.

Vidéo - Garcia : "L'absence de Gomis ? L'Espagne a joué sans avant-centre" 00:56

Parce que Passi est déjà sous pression

"13 matches, 13 finales." Voilà comment Franck Passi a présenté cette semaine sa mission de quatre mois au LOSC. Première finale pour le nouveau coach des Dogues ce samedi soir à Caen dans un match qui sent bon le maintien. Les Normands comptent en effet 25 points, soit seulement un de moins que les Lillois, avec un match en retard à jouer. Autant dire que Franck Passi a tout intérêt de mettre fin à la série de trois défaites consécutives de sa nouvelle équipe dès ce week-end.

Parce que Balotelli aura des fourmis dans les jambes

Laissé sur le banc face à Saint-Etienne il y a dix jours, Mario Balotelli a ensuite déclaré forfait pour le déplacement à Rennes pour cause de fièvre. En l'absence d'Alassane Pléa, blessé, le buteur italien devrait retrouver ce samedi le onze de départ de Lucien Favre à Lorient. Une équipe que n'a sans doute pas oublié Super Mario, qui avait offert à l'aller la victoire au Gym d'une superbe frappe enroulée. Il avait ensuite enlevé son maillot avant de se faire expulser injustement quelques minutes plus tard (son deuxième jaune lui avait été retiré). Chez des Merlus qui luttent pour se maintenir, Balotelli tentera donc de faire gagner son équipe, qui ne l'a plus fait en déplacement depuis novembre, en inscrivant (enfin) son premier but en Ligue 1 à l'extérieur. Tout un programme.

Mario Balotelli, expulsé face à LorientPanoramic

Parce qu’Erding marque toujours contre les Canaris

Corrigé à Monaco la semaine passée (5-0), Metz tourne bien à domicile en ce moment (3 victoires consécutives), mais reçoit un FC Nantes qui voyage mieux depuis la nomination de Conceição (7 points pris sur 9 possibles) et reste sur une belle victoire contre l'OM à la Beaujoire. L'opposition s'annonce donc intéressante, d'autant que deux points seulement séparent les deux équipes au classement (à la faveur de Nantes). Un match qui sera aussi spécial pour un certain Mevlut Erding. Comme Zlatan Ibrahimovic avec l'ASSE, l'international turc se plaît à défier les Canaris. Ils sont même sa proie favorite puisqu'il a inscrit 8 buts en 7 matches face à eux en Ligue 1, dont un triplé lors du match aller.

Erding (Metz) célèbre son triplé contre Nantes.AFP

Parce qu'Angers et Nancy ont le même nombre de points

Un match à six points ! Samedi à Angers, le SCO reçoit Nancy, qui compte le même nombre de points (27) mais un match en moins. Une victoire et c'est un concurrent direct pour le maintien qui sera, le temps d'un week-end, légèrement distancé. Voire plusieurs en fonction des résultats de Caen (25) vs Lille (26) et Metz (27) vs Nantes (29). Angers, qui reste sur un succès encourageant à Lille, et Nancy, 8e au classement à l'extérieur cette saison, abordent donc un virage important dans leur course pour le maintien. Espérons pour le spectacle que l'envie de dépasser son adversaire du soir primera sur la peur de finir dans le fossé.