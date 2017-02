La sensation Mbappé, le mercato du TFC : Les tops et les flops de samedi

Les tops

La sensation Mbappé n'en finit plus de surprendre

Quelle semaine pour Kylian Mbappé ! Le jeune attaquant de l'ASM Monaco avait inscrit trois buts en 23 journées. Buteur à Montpellier en milieu de semaine, il a signé samedi soir un triplé face à Metz, portant à quatre son total de réalisations sur la semaine. Il s'est régalé des largesses de la défense lorraine pour devenir à 18 ans et deux mois le plus jeune joueur à inscrire trois buts dans un même match en Ligue 1 depuis Jérémy Ménez en 2005. Cette saison, toutes compétitions confondues, le jeune Mbappé est impliqué, passe ou but, dans un but toutes les 54 minutes...

La belle habitude de Guingamp face aux "gros"

Guingamp aimerait sûrement ne rencontrer que les "grosses" cylindrées du championnat. Ce match face à Lyon (2-1) l'a confirmé : l'En Avant, redoutable sur contre-attaque, se régale à l'heure de défier les puissants de la L1. Face au PSG, Monaco, l'OM ou encore Lyon, les Costarmoricains présentent un bilan flatteur de 4 victoires, 1 nul et une seule défaite en 2016-2017.

Les CM des clubs de L1

C'est devenu une habitude en L1. Les clubs ont décidé de donner un peu de couleur à leur compte Twitter. On l'avoue : c'est bien agréable de ne pas se contenter d'une communication policée. Ce samedi, ils ont ainsi été nombreux à nous faire sourire. Et on a retenu deux. Celui de Guingamp, qui a chambré Lyon après la troisième victoire guingampaise face à l'OL.

Et bien sûr, on ne pouvait pas oublier le CM de Toulouse, qui a un peu lancé cette tendance. Cela donne un peu de couleur aux matches de L1 et on ne va pas s'en plaindre.

Le mercato hivernal toulousain

La cellule de recrutement de Toulouse peut se féliciter : pour le moment, le mercato hivernal est une vraie réussite au TFC. Comme face à Angers (4-0) le week-end dernier, Andy Delort et Corentin Jean ont encore été décisifs. Delort a marqué son troisième but en trois rencontres. Et Jean a encore provoqué un penalty. Dans leur sillage, l'attaque toulousaine voit la vie en rose.

Le show offert ce samedi soir

C'est assez rare pour le souligner. On s'est régalé ce samedi soir sur les pelouses de L1. Les cinq matches ont offert 16 buts ! La présence de Monaco lors de cette soirée n'y est bien sûr pas étrangère. Mais les attaquants monégasques n'ont pas été les seuls à faire le show. Yves Bissouma a ainsi placé un missile sublime avec Lille contre Angers. Et Andy Delort s'est offert une superbe "papinade" avec Toulouse contre Angers. Jubilatoire !

Le suspense en bas du classement

Il n'y a pas que la course au titre qui s'annonce passionnante cette saison en L1. La lutte pour le maintien est tout aussi tendue. Et elle concerne de nombreux clubs : entre Caen (18e) et Montpellier (11e), il n'y a ainsi que quatre petits points. A l'image de Nantes qui a deux matches en moins, toutes les formations n'ont certes pas le même nombre de matches ce samedi mais cela promet une belle fin de saison.

Les flops

La fébrilité de Yanga-Mbiwa et de la défense centrale de Lyon

On l'a vu assez vite. Les défenseurs de Lyon n'étaient pas sereins pour ce match face à Guingamp. Mouctar Diakhaby (20e) et Mapou Yanga-Mbiwa (27e) ont ainsi très vite pris deux cartons jaunes. Et Yanga-Mbiwa a ensuite poursuivi sur le même ton. Si la défense lyonnaise s'est fait punir pour sa passivité, l'ancien Montpelliérain est impliqué sur les deux buts bretons. Un match qui ne va pas aider à remonter sa cote auprès des supporters lyonnais.

Les filets garnis de Metz contre Monaco

Heureusement pour les Messins, ils ne jouent pas Monaco tous les weekends. Metz a subi deux fois la puissance de feu monégasque. Entre le match aller (0-7) et le retour (5-0), Thomas Didillon, le gardien messin, est allé chercher le ballon au fond de ses filets à 12 reprises. En deux matches, l'humiliation a été totale. Didillon peut cependant souffler : les Messins ne retrouveront plus l'ASM cette saison.

Cahuzac voit trop souvent rouge

C'est une habitude qui coûte cher. Yannick Cahuzac rejoint trop souvent les vestiaires avant ses coéquipiers. Ce samedi face à Toulouse, il a ainsi pris son troisième rouge dans cet exercice 2016-2017. C'est un record en L1 cette saison. Le pire, c'est qu'il a reçu son deuxième jaune à un moment où Bastia avait réduit le score (2-1) et bousculait le TFC. Il a laissé ses coéquipiers dans une mauvaise posture. Les Bastiais, qui ont en plus perdu Nicolas Saint Ruf quelques minutes plus tard pour un deuxième jaune aussi (74e), ont finalement pris une correction (4-1). A 11 contre 11, c'est quand même plus facile en football. A 32 ans, il serait temps pour Cahuzac de le comprendre.

Le décollage raté du LOSC version Lopez

Deux semaines seulement après le rachat et malgré l'arrivée de six recrues en fin de mercato, le LOSC version Gérard Lopez connaît une période délicate ! En s'inclinant contre Angers à domicile (1-2), le club nordiste vient d'enregistrer sa troisième défaite consécutive. Ce n'est pas le court revers au Parc (2-1) qui inquiète. Mais plus ceux concédés sur sa pelouse contre Lorient (0-1) et donc Angers (1-2). Si Lille se retrouve 16e, le mercato peut aussi poser question. Ce samedi, Fares Bahlouli, Anwar El Ghazi, Xaka, tous arrivés au mercato, ont ainsi été titularisés. Mais ça n'a pas vraiment été concluant.

Glenn Ceillier et Laurent Vergne