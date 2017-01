La vilaine semelle de Waris, Draxler, les Africains loin de la CAN : Les tops et les flops de samedi

Les tops

Draxler déjà indispensable

La semaine d'Angel Di Maria s'annonce corsée. L'Argentin a goûté au banc de touche ce samedi lors du déplacement du PSG à Rennes. Unai Emery lui a préféré Julian Draxler. L'Allemand ne s'est pas contenté d'offrir les trois points à Paris. Il a inscrit un petit bijou d'un plat du pied enroulé en pleine course. Un chef d'œuvre de simplicité. L'ancien de Wolfsburg a éclairé le jeu par ses prises de balle et ses accélérations. Et Di Maria s'est enfoncé dans sa confortable banquette.

Les Africains restés en L1

La CAN n'a pas voulu d'eux ? Qu'importe. Ce samedi, ils ont fait regretter à leur sélectionneur de ne pas les avoir convoqués au Gabon. Cinq des onze buts de ce samedi ont été inscrits par des internationaux africains. Ecarté de la sélection ghanéenne, Majeed Waris a inscrit un doublé avec Lorient. Issiar Dia, unique buteur de Nancy-Bastia (1-0), n'a, lui, plus été appelé avec le Sénégal depuis 2013. La Côte d'Ivoire boude l'Angevin Ismaël Traoré, buteur sur corner avec le SCO, depuis la CAN 2013. Julio Tavares n'aurait pas pu participer à la compétition continentale cet hiver, le Cap Vert n'est pas qualifié. Il en a profité pour inscrire son 7e but de la saison avec Dijon.

Issiar Dia buteur face à Bastia en Ligue 1AFP

Casoni – Conceição : Ils sont inarrêtables

Cette saison, la formule marche à chaque coup ou presque. Prenez un club qui se morfond dans les tréfonds du classement, placez un nouveau coach à sa tête et là, miracle, tout va mieux. Depuis que Bernard Casoni a pris les commandes de Lorient, les Merlus présentent le 8e bilan de L1. Avec Sergio Conceição, Nantes tient un rythme de champion avec trois victoires en trois matches de championnat. Ce samedi encore, les Bretons et les Canaris ont encore brillé, comme transfigurés par leur nouveau meneur d'homme.

Sergio Conceicao (Nantes)AFP

Waris a encore une fois porté Lorient

Majeed Waris a vécu une drôle de soirée. Aphone en étant positionné sur le côté de l'attaque lorientaise en première période, le Ghanéen a été l'homme providentiel, encore une fois, des Merlus au retour des vestiaires. Passé tout proche de l'expulsion à la 57e minute pour une vilaine semelle, l'avant-centre a ensuite changé le cours de la rencontre. Son doublé (72e, 90e) a permis au club breton de l'emporter et de quitter la place de lanterne rouge. Même son penalty manqué – après l'avoir lui-même provoqué – a permis à Cabot de pousser le ballon au fond des filets.

Abdul Waris buteur pour Lorient à Guingamp en Ligue le 14 janvier 2017AFP

Les flops

La mauvaise décision de Sebastien Desiage a fait basculer Lorient – Guingamp

Le derby breton entre Lorientais et Guingampais a été marqué par la tension entre les 22 acteurs. Et malheureusement en pareil cas, la gestion du match par l'arbitre peut changer toute une rencontre. A la 57e minute, Majeed Waris essuie sa semelle sur l'entre-jambes du joueur d'En Avant Christophe Kerbrat, en réaction à un tacle musclé du défenseur de Guingamp. Le Ghanéen aurait dû être expulsé, mais au lieu de ça, les deux joueurs reçoivent un carton jaune. Le match continue, Waris inscrit un doublé, et Guingamp s'incline 3-1 alors qu'il menait au moment de cette action litigieuse.

Le spectacle était resté au chaud

C'est malheureusement devenu un classique un peu trop régulier pour les matches du samedi soir en Ligue 1. Mais les acteurs sur les pelouses hexagonales se sont montrés particulièrement peu inspirés face aux buts. Onze réalisations en six matches : les attaquants du championnat de France étaient soit frileux, soit gelés. Toujours est-il que l'on s'est par moment ennuyé ferme dans une soirée sans grand relief, si ce n'est les 20 dernières minutes à Lorient. Pour un match de reprise, les acteurs n'auront qui plus est pas le droit à l'excuse de la fatigue.

Montpellier n'était pas d'attaque

Frédéric Hantz s'est peut-être offert un peu de répit grâce au but tardif de Roussillon pour accrocher le match nul face à Dijon. Mais que ce fut compliqué pour l'attaque montpelliéraine ce samedi… Les joueurs de la Paillade n'ont cadré que trois de leurs 24 tirs. Le duo de pointe Mounié – Camara cumule un très insuffisant 1/12. Si le club héraultais veut redresser la barre, et par la même occasion sauver la tête de leur entraîneur, il va falloir faire preuve d'un peu plus de précision.