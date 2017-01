Lacazette, Ghezzal et... Mourinho : Aulas évoque le mercato lyonnais

Alexandre Lacazette "est indispensable" à Lyon, a estimé son président Jean-Michel Aulas, qui a fait part d'offres "à 70 millions en ce moment" pour l'attaquant, lundi, dans des propos accordés à RMC.

"C'est vrai que les propositions concernant Alexandre sont entre 40 et quelques millions, de West Ham, l'année dernière, à 70 millions en ce moment", a ainsi développé JMA, qui ne veut pas lâcher Lacazette actuellement. À propos de Rachid Ghezzal, Aulas considère que "le pourcentage de chances qu'il reste s'est amenuisé". Concernant Clément Grenier, le patron de l'OL a lâché: "Pour le moment, il s'avère qu'on n'a pas de proposition".

Aulas a tenté Mourinho

Le président de Lyon, a indiqué qu'il n'était "pas du tout intéressé" par un coach comme Marcelo Bielsa, mais que dans le passé il s'était "posé la question" pour Zinedine Zidane et a répété qu'il avait même "essayé de faire venir Mourinho", dans une interview lundi sur RMC. "Bielsa, moi, je ne suis pas du tout intéressé. Je me souviens trop des propos de Vincent Labrune quand il l'a recruté et quand il est parti (la saison passée au soir de la première journée, ndlr) je suis obligé de m'entourer de gens compétents. Et surtout, fiables", a taclé Aulas. Plusieurs médias ont évoqué récemment un retour éventuel de l'Argentin Marcelo Bielsa en France, comme entraîneur de Lille.

Lors de la saison 2014-2015, il avait électrisé l'Olympique de Marseille autant par son jeu offensif et spectaculaire que par ses déclarations fracassantes - visant notamment son président, Vincent Labrune - et son intransigeance. Il avait quitté le club au soir de la première journée de la saison suivante, à la surprise générale.

Aulas s'est montré plus élogieux envers Zinédine Zidane, coach du Real Madrid: "À un moment donné, l'année dernière, on s'est aussi posé la question avec Zizou. On ne savait pas s'il allait poursuivre à Madrid (il était coach de la réserve). Et quelque temps après, il a eu la consécration". Zidane a gagné la Ligue des champions la saison passée, moins de six mois après sa nomination sur le banc du Real.

Quant à José Mourinho, entraîneur de Manchester United, Aulas a redit qu'il avait "essayé de faire venir Mourinho il y a deux ou trois ans". "Mais je n'en avais pas les moyens", a-t-il conclu. L'Olympique lyonnais, 4e de Ligue 1 à la trêve d'hiver, est entraîné depuis décembre 2015 par Bruno Génésio, ancien joueur du club. Son arrivée avait suscité quelques pétitions hostiles mais il a officié à une belle remontée de son équipe, achevée la saison dernière à la 2e place de l'élite.