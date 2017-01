L’antisèche de OL-OM : Avec un Lacazette à ce niveau, Lyon peut envisager la suite avec appétit

Le jeu : L’OM a bien démarré… avant de sombrer

L’OM n’avait pas envie de subir le même sort que contre Monaco la semaine passée. Alors, disposés dans leur 4-3-3 avec Sanson titulaire, les hommes de Rudi Garcia ont mis une belle intensité dès les premières minutes, obligeant l’OL à passer le plus clair de son temps dans son camp. Mais les Marseillais ont peiné à trouver leur second souffle et c’est l’OL qui a su en profiter en exploitant parfaitement les erreurs de l’arrière-garde olympienne. A ce niveau, dans un tel match, elles se payent cash.

Thauvin et Rafael à la lutteAFP

Les joueurs : Immense Lacazette, petit Rolando

Cette fois-ci, même pas de penalty. Auteur d’un match énorme au-delà de ses deux buts, Alexandre Lacazette a porté sur ses épaules une attaque lyonnaise où Mathieu Valbuena a confirmé son retour aux affaires. Lent, Nabil Fekir a vécu une soirée compliquée. A noter enfin le bon retour d’Emmanuel Mammana dans l’axe de la défense lyonnaise avec des qualités d’anticipation au-dessus de la moyenne, bien aidé par une prestation solide de Morel.

Côté marseillais, la défense ne s’est pas illustrée de la meilleure façon en offrant le but du break à Alexandre Lacazette après une bévue de Rolando. Au milieu, la paire Sanson - Lopez n’a pas beaucoup vu la gonfle et l’ancien Montpelliérain a même offert le but du 2-0 à l’OL.

Alexandre LacazetteAFP

Le facteur X : Les cadeaux marseillais

Entre la passe décisive involontaire de Morgan Sanson ou la bévue de la défense marseillaise, l’OM a grandement facilité la tâche des Lyonnais. Revenus à 2-1, les Olympiens se sont tirés une balle dans le pied. Pour avancer, c’est compliqué…

La stat : 80

Il ne fait pas l’unanimité dans la France du football, la faute à ses penalties et des prestations plus effacées lors des grands matches. Il n’empêche, depuis l’année 2013 et son affirmation dans l’axe, Lacazette facture 80 pions (17 sur penalty). Efficace, quoiqu’on en dise.

Le tweet mercato :

La décla : Memphis Depay (ailier de l’OL)

" Allez l’Olympique Lyonnais ! "

Sobre. Pour sa première sortie avec l’OL, Memphis Depay n’a pas encore fait parler la poudre mais sait déjà comment se mettre son nouveau public dans la poche.

Memphis Depay (OL)Panoramic

La question : Que peut viser l’OL ?

Pour répondre à celle-ci, il faut en poser une autre : jusqu’où ira Alexandre Lacazette ? Ce nouveau succès lyonnais a prouvé à quel point les résultats lyonnais sont ultra-dépendants de la forme de leur buteur. Malgré le talent autour, l’international français est clairement un cran au-dessus.

Avec son match en moins, l’OL est à 8 points du podium. C’est beaucoup et peu à la fois pour une équipe qui sait terminer ses saisons en boulet de canon tandis que Nice semble déjà lâcher du lest. Mais pour cela, il faudra un Lacazette aussi efficace face au but et déterminant dans le jeu comme ce dimanche (55 ballons touchés). Et nul doute qu’une deuxième partie de saison à ce niveau lui ouvrira les portes d’une grande écurie européenne. Mais partir en laissant l’OL sur le podium, ça aurait encore plus de gueule.