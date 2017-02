L’antisèche : Et si le choc contre le Barça tombait à pic pour le PSG ?

Le jeu : Sereins et réalistes, les Parisiens ont survolé le match

A quatre jours du huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Barça, le déplacement à Bordeaux pouvait apparaître périlleux. Mais le PSG a fait ce qu’il fallait pour se rendre la tâche facile en convertissant chacune de ses occasions majeures. Et en affichant une grande maturité dans la manière de gérer son avantage. Les Parisiens ont, il est vrai, rencontré une équipe bordelaise rapidement démoralisée par la tournure des événements. Mais pour autant, les hommes d’Unai Emery, qui s’étaient exposés au retour lillois mardi en ne creusant pas l’écart, ont cette fois su accélérer par séquences avec une rare précision dans les enchaînements et une envie de faire mal qui a payé.

Edinson Cavani (PSG)AFP

Les joueurs : Cavani impressionnant, Di Maria et Verratti de retour au premier plan

Edinson Cavani a confirmé vendredi soir qu’il tenait peut-être la forme de sa vie. Durant un peu plus de 70 minutes, l’Uruguayen a étalé toute sa classe. Toujours aussi utile collectivement, il s’est en plus permis de convertir en buts deux volées dans des positions peu évidentes. Cela fait six matches consécutifs toutes compétitions confondues avec au moins une réalisation pour Cavani, sa meilleure série depuis son arrivée à Paris.

Vivement critiqué depuis le début de saison, Ángel Di María est pour sa part en train de revenir à un niveau plus conforme à son statut. Buteur puis passeur, l’Argentin a montré un visage très intéressant sur le front de l’attaque. De retour de blessure, Marco Verratti a lui aussi rassuré sur son état de forme. L’Italien s’est montré à son avantage au milieu pendant un peu plus d’une heure. Et il s’est même projeté vers l’avant en fin de première période pour délivrer une offrande à Di María sur le deuxième but des siens.

Le facteur X : La relance ratée de Jovanović qui a plombé Bordeaux

Le constat est cruel car Bordeaux a été mis en difficulté dans tous les secteurs mais c’est bien une erreur individuelle qui a plombé le match des Girondins. En l’occurrence, celle de la recrue hivernale Vukašin Jovanović à la 6e minute de jeu. Le jeune Serbe a particulièrement mal négocié une longue passe flottante de Marquinhos en remettant le ballon dans l’axe d'une tête maladroite. Flairant la défaillance adverse, Edinson Cavani ne s’est pas fait prier pour ouvrir le score d’une somptueuse volée du droit.

La stat : 9

Le PSG a débuté 2017 de la meilleure des manières possibles. Le club de la capitale a gagné 9 rencontres depuis la reprise et a marqué 27 buts. Personne n’a fait mieux dans ces deux catégories au sein des cinq championnats européens dits majeurs depuis la reprise en janvier. Il faut toutefois souligner qu’avec les coupes et le championnat, les Parisiens ont disputé beaucoup de rencontres. Dix pour être précis. La statistique a toutefois le mérite de souligner la forme actuelle de Paris.

Le tweet qui montre que le PSG a bel et bien remplacé Ibra sur le terrain

La décla : Thomas Meunier (latéral droit du PSG)

" On a vu un très bon PSG ce soir, c’est bon signe pour mardi "

La question : Y avait-il une meilleure manière pour Paris de préparer le match face au Barça ?

On le sait, la priorité dans ces rencontres précédant un événement aussi important qu’un huitième de finale de Ligue des champions reste de ne perdre aucun joueur sur blessure. Le terrible scénario du match face à Caen en février 2015 au cours duquel le PSG avait vu quatre de ses joueurs quitter la pelouse prématurément avant une confrontation cruciale contre Chelsea a marqué les esprits du côté parisien. Mais cette fois, pas de mauvaise blague. sauf catastrophe de dernière minute, Paris se présentera au complet face au Barça.

Le champion de France a par ailleurs eu la bonne idée de ne pas briser sa belle dynamique sportive en remportant son troisième match de rang en Ligue 1 et en portant son invincibilité, toutes compétitions confondues, à 11 rencontres. Mieux, les coéquipiers d’Edinson Cavani ont même pu gérer la partie en ouvrant rapidement le score et en creusant l’écart pour éviter de se mettre en difficulté.

Cerise sur la gâteau, le PSG a récupéré Kevin Trapp et Marco Verratti, tous deux blessés ces derniers temps. L’un comme l’autre ont en prime réalisé des prestations à la fois convaincantes sur le plan sportif et rassurantes au niveau de leur santé. Unai Emery et ses joueurs ont donc toutes les cartes en main avant la réception du Barça mardi. Ils disposeront même d’un jour de repos supplémentaire par rapport aux Catalans, qui se déplacent samedi sur le terrain d’Alavés en Liga. Place maintenant à ce qui sera, quoi qu’il arrive, un tournant dans la saison parisienne.