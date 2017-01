"L’argent n’est pas ma motivation première" : ce qu'il faut retenir de la présentation de Payet

Séduit par le discours des nouveaux dirigeants

Parti au bras de fer début janvier pour quitter West Ham, Dimitri Payet a rapidement été associé à l'OM. Mais des rumeurs l'ont aussi envoyé à Nice, à Paris, à Chelsea ou encore plus récemment à Séville. Pour lui, le choix a toujours été l'OM.

" Mon choix était clair dès le début, je voulais revenir ici, faire partie de ce projet qui débute. J’ai entendu dans le discours des dirigeants beaucoup de confiance et de sérieux. Pour moi, ça arrivait aussi à une période où la Ligue 1 et la France me manquaient, donc ça a tout de suite collé. "

Vidéo - Payet : ''Je voulais faire partie de ce projet'' 00:53

La pression ne lui fait pas peur

Parti en 2015 de l'OM après une saison exceptionnelle sous les ordres de Marcelo Bielsa, Dimitri Payet revient un an et demi plus tard avec un statut de titulaire en équipe de France et de 17e au dernier classement du Ballon d'Or. Un statut qu'il assume et qui ne lui fait pas peur.

" Je reviens en Ligue 1, avec un statut d’international, dans un club où la pression est quotidienne. Mais j'ai 30 ans, la pression je connais et ce n’est pas quelque chose qui me fait pas peur. C’est une pression positive. "

Dimitri Payet lors de sa présentationAFP

Il va retrouver Rudi Garcia...

Il ne retrouvera pas Marcelo Bielsa à Marseille, mais Rudi Garcia, un coach qu'il a connu deux ans à Lille, de 2011 à 2013, juste avant son transfert à... Marseille.

" Le coach a fait partie de mon parcours. Les deux années que j’ai fait à Lille m’ont envoyé ici à Marseille. Il me connait par cœur, sa façon de voir le football et le jeu me plaisent également. Je savais qu’en venant ici, j’allais prendre énormément de plaisir.

"

Et Patrice Evra...

En recrutant Patrice Evra et Dimitri Payet, l'OM de Frank McCourt a reformé le couloir gauche de l'équipe de France qui s'est hissé en finale de l'Euro l'été dernier. Forcément, pour les automatismes, ça va aider.

" La présence d'Evra n'a pas influencé ma venue car j’avais pris ma décision bien avant, mais ça a été une grande surprise car Pat’ je l’apprécie, on a vécu des moments incroyables en sélection, il a été derrière moi sur le terrain pendant de longs mois. On a déjà beaucoup d’automatismes. Je suis très content de l’avoir ici. "

Patrice Evra avec Dimitri Payet en équipe de France contre la Roumanie lors de l'Euro 2016AFP

Il veut jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine

Dimitri Payet n'a plus joué en Ligue des Champions depuis sa première saison marseillaise - 2013/2014 - et le zéro pointé de l'OM dans un groupe comprenant Naples, Arsenal et le Borussia Dortmund. Si une qualification pour la prochaine C1 sera difficile à aller chercher cette saison, Payet espère au moins jouer la Ligue Europa la saison prochaine.

" Quand je regarde le classement, je vois qu’il y a trois équipes bien détachées. Je pense que ces équipes-là sont compliquées à aller chercher. Si on arrive à finir juste derrière ces équipes, ça sera déjà une belle chose pour nous et ça voudra dire qu’on est européen la saison prochaine. "

Il répond à ceux qui l'accusent de ne penser qu'à l'argent

Son bras de fer avec West Ham, qui l'avait revalorisé grassement en février dernier, a terni son image en Angleterre, où les fans des Hammers lui reprochent son manque de loyauté et son appât du gain. Pourtant, comme cela avait filtré dans la presse anglaise, Jacques-Henri Eyraud a confirmé en préambule de la présentation de Dimitri Payet que ce dernier avait accepté de revoir son salaire à la baisse pour revenir à Marseille.

" Je l’ai dit beaucoup de fois depuis le début de ma carrière, si je jouais pour l’argent, je serais dans un autre pays depuis très longtemps. Je ne dis pas que ça ne sera pas le cas dans plusieurs années, mais aujourd’hui, l’argent n’est pas ma motivation première. Ma motivation première, c’est jouer au foot et prendre du plaisir sur le terrain. Si vous regardez ma carrière, dans tous les clubs où je suis passé, j’ai joué. C’est le plus important. "

Vidéo - Eyraud : "Payet a accepté une diminution de salaire" 01:14

Son petit lapsus qui a fait rire tout le monde

Enfin, après que Jacques Henri-Eyraud ait confirmé qu'il était disponible pour affronter l'OL ce mardi soir en Coupe de France, Dimitri Payet a lâché un petit lapsus inattendu...