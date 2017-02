Lassana Diarra ne sera pas à Nantes, il ne se sent pas prêt à jouer avec l'OM

C'est un nouvel épisode au feuilleton Lassana Diarra à l'OM, qui n'en finit décidément pas. Lassana Diarra ne sera pas du déplacement de Marseille à Nantes ce dimanche soir. La raison ? Selon L'Equipe, Lass aurait expliqué à Rudi Garcia qu'il ne se sentait pas apte à jouer avec l'OM en ce moment. Sûrement touché par les sifflets mercredi soir du public du Vélodrome contre Guingamp (2-0), le milieu de terrain international préfère visiblement prendre du recul.

Samedi soir, Diarra a pourtant tweeté une photo de lui, assis en tenue civile, avec le message: "Toujours rester serein..." Il en a rajouté une couche plus tard dans la soirée en tweetant : "Le mensonge a beau être rapide, la vérité le rattrape toujours." Rudi Garcia et l'OM devraient communiquer sur le sujet et donner plus de détails dimanche. Dans tous les cas, c'est une nouvelle information qui complique encore un peu le cas Diarra sur la Canebière.

Le 1er mars date ultime pour un transfert

Depuis cet été, Lassana Diarra est devenu un sujet épineux à Marseille. Désireux de changer d'air alors qu'il doit toujours 10,5 millions d'euros à son ancien club du Lokomotiv Moscou (même s'il respire un peu mieux depuis sa victoire judiciaire face à l'Union Belge et la FIFA), l'international français a très peu joué cette saison.

En L1, il ne compte que 727 minutes depuis le début de cet exercice et accumule les absences. Des rumeurs circulent d'ailleurs encore sur un possible transfert alors que les marchés chinois et russes vont fermer le 1er mars. En attendant, ce nouveau rebondissement ne va pas arranger sa relation avec les supporters marseillais, qui n'en peuvent plus de cette situation.