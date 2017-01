Le match Metz - Lyon sera rejoué à huis-clos, Metz perd 2 points de pénalité

Dans un de ses dossiers les plus attendus, la Ligue ne fait les affaires ni de l'Olympique Lyonnais ni du FC Metz. Sa commission de discipline a décidé jeudi soir que le match entre les deux clubs, interrompu le 3 décembre dernier à la suite d'incidents impliquant les supporters grenats, serait rejoué à une date ultérieure, dans un stade Saint-Symphorien fermé au public. Les Messins se voient également infliger une sanction de trois points de pénalité, dont un avec sursis, qui pourrait se révéler décisive dans la course au maintien.

En pleine rencontre et alors que Metz menait 1-0, le gardien lyonnais et international portugais, Anthony Lopes, s'était effondré à cause d'un premier pétard lancé par des supporteurs messins. A terre, et alors que le médecin du club était à son chevet, il avait été visé par un deuxième pétard. Après une interruption provisoire à 20h30, une demi-heure après le début du match de cette 16e journée de Ligue 1, l'arbitre Lionel Jaffredo avait finalement arrêté définitivement la partie, en concertation avec les délégués de la LFP et les pouvoirs publics.

"Rejouer le match est la décision qui s'impose. Il est hors de question que des supporteurs puissent prendre en otage les clubs en ayant des comportements d'incivilités", avait expliqué le président messin Bernard Serin après son audition devant la commission de discipline. Le match sera effectivement rejoué, mais le coup est rude pour Metz, qui recule au 19e rang après ce retrait de points. Pour l'OL, qui pouvait imaginer une victoire sur tapis vert, le calendrier se retrouve alourdi d'un déplacement supplémentaire, à une date qui reste à déterminer.