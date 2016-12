Le PSG à 7 points de la tête ? Historiquement, rien d'insurmontable

C'est la version ballon rond de la fable du lièvre et de la tortue. Dans le Championnat de France, "rien ne sert parfois de courir, il faut partir à point". Bien sûr, les sept points de retard du Paris Saint-Germain après 19 journées n'ont pas de quoi rassurer les supporters du club de la capitale. Mais ce débours ne signifie pas encore la fin des espoirs de quintuplé pour les hommes d'Unai Emery. Concurrence accaparée par l'Europe, série de folie, dernière journée décisive… Le Championnat de France aime les belles histoires, et celles de champions ayant pourtant démarré la saison sur un rythme "piano" ont déjà été des chapitres de sa longue histoire.

Trois exemples dans un championnat à 20 clubs

Lyon en 2003/2004

Dans sa dynastie des années 2000 et ses sept titres consécutifs dans l'Hexagone, l'Olympique Lyonnais n'a pas toujours eu la tâche facile. En 2003/2004, les coéquipiers de Juninho peinent à débuter leur saison et se retrouvent à huit points de l'AS Monaco de Didier Deschamps (46 points contre 38) au soir de la 20e journée. Trois journées plus tard, les Gones pointaient encore à sept longueurs. Mais entre une deuxième partie de saison de feu et une ASM focalisée sur son parcours européen, les Lyonnais ont repris la tête à la 32e journée pour ne plus la lâcher et être champions de France, avec trois points d'avance sur le PSG et quatre sur Monaco.

Auxerre en 1995/1996

L'AJ Auxerre a surpris tout le football français pour remporter son seul titre de champion de France en 1996. Pourtant, l'équipe de Guy Roux était bien mal embarquée pour un tel exploit. La saison doit rappeler quelques souvenirs aux fans parisiens. C'est alors le PSG qui caracolait en tête à la mi-saison. Youri Djorkaeff et les siens comptaient même dix points d'avance au terme de la 22e journée sur les Bourguignons (46 points contre 36). Mais là encore, le leader laissait de l'énergie dans un long parcours en Coupe d'Europe (la victoire historique en Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe) et ouvrait la porte à la concurrence. Auxerre terminait en trombe et remportait le championnat et la Coupe de France.

Marseille en 1988/1989

Peut-être l'histoire la plus mémorable de remontée fantastique. Et celle qui ressemble le plus à cette saison 2016/2017. Le duo Paris - Auxerre se détachait à mi-parcours grâce à une entame impeccable (14 victoires en 21 journées), les Parisiens comptant même dix points d'avance sur Marseille, alors troisième. On se disait alors que l'OM avait laissé passer sa chance. Mais le vent a tourné. Une bonne série plus tard, le tandem de tête s'est écroulé et les Phocéens ont recollé à vitesse grand V pour prendre les commandes de D1 dès la 27e journée. Et finalement être sacrés champions de France.

Deux exemples dans un championnat à 18 clubs

Lyon 2001/2002

Le premier de ses sept titres consécutifs, l'Olympique Lyonnais était allé le chercher. A sept points du leader lensois après 19 journées (soit à 15 journées de la fin), les Gones ont finalement refait petit à petit leur retard dans un mano à mano dantesque. En tête pendant 28 des 34 journées, le RCL s'est finalement incliné dans un scénario unique dans l'histoire du championnat : une finale entre le premier et le deuxième pour la dernière rencontre de la saison. Au Stade Gerland, les Nordistes étaient cueillis d'entrée de jeu par deux buts dans le premier quart d'heure signés Govou et Violeau. Lyon, en trainard, a remporté le gros lot.

Lens 1997/1998

Six points de retard à la 17e journée, 7 points à la 20e journée, et même 8 points à la 22e journée : le RC Lens est l'exemple probablement le plus rassurant pour le PSG 2016. Oui, on peut être champions, même en continuant de perdre des points sur ses adversaires pour le titre après la mi-saison. A douze journées de la fin, l'équipe de Daniel Leclercq paraît hors du coup pour jouer le titre et n'est même pas dans le wagon pour la Ligue des champions. Mais au prix d'une fin de saison presque parfaite (31 points pris sur les 36 derniers possibles), le club du Nord renversait ses principaux adversaires pour l'emporter au finish, et à la différence de buts sur Metz.

