Le PSG et Monaco se disputent Seri, que Nice pourrait remplacer par Imbula

L'été sera chaud à Nice. Assuré de terminer au minimum troisième de Ligue 1, et donc de disputer les prochains barrages de la Ligue des champions, l'OGC Nice va devoir se renforcer en vue de la saison prochaine et compenser aussi le départ de nombreux joueurs, voire de son entraîneur Lucien Favre, courtisé par le Borussia Dortmund.

Si Paul Baysse a déjà annoncé qu'il ne serait plus là la saison prochaine, les derniers échos parlent d'un départ quasiment acquis de Mario Balotelli, à l'issue de son contrat qui expire au 30 juin. Bien qu'auteur d'une belle saison, Younès Belhanda ne devrait pas non plus rester, son option d'achat de 9 millions d'euros posant problème au Gym. Ricardo Pereira, prêté depuis deux saisons par Porto, devrait également s'en aller, les Dragons comptant sur lui la saison prochaine selon la presse portugaise.

Avantage Monaco pour Seri ?

En plus de ces possibles départs, Nice va recevoir de nombreuses offres pour d'autres éléments performants. L'un d'eux se nomme Jean-Michaël Seri (25 ans), le polyvalent milieu des Aiglons, auteur de 6 buts et 10 passes décisives cette saison en Ligue 1. Annoncé la semaine passée dans le viseur du Barça et du PSG, l'international ivoirien serait aussi courtisé par l'AS Monaco à en croire Le Parisien, qui avance même que l'ASM a une longueur d'avance sur son rival parisien. Nice souhaiterait le conserver mais pourrait se laisser tenter par une offre de 25 millions d'euros, montant qui sera sûrement dépassé si les courtisans déclarés de Seri passent à l'action.

Nice veut relancer Imbula

Selon l'Equipe, un départ de Seri est bien d'actualité puisque Nice travaille déjà sur le recrutement de son possible successeur, qui pourrait être un certain Giannelli Imbula (24 ans). Le milieu relayeur passé par Guingamp et l'OM est en grande difficulté à Stoke City, où il ne joue plus depuis janvier. Son départ estival est quasiment acquis et la presse anglaise évoquait cette semaine un fort intérêt de l'AS Rome.

Les Potters réclameraient entre 12 et 15 millions d'euros pour leur joueur, sous contrat jusqu'en 2021 avec un salaire confortable. Un dossier qui s'annonce compliqué pour les finances niçoises selon l'Equipe, qui évoque la possibilité d'un prêt. Mais les dirigeants niçois ont prouvé par le passé qu'ils pouvaient trouver des solutions pour répondre aux exigences financières de joueurs comme Mario Balotelli, et surtout, ils pourraient toucher le gros lot en cas de vente de Seri. De quoi pouvoir a priori boucler un dossier comme celui d'Imbula.