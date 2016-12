Le PSG grignote et finit sur une bonne note

Cette fois, le Paris Saint-Germain n'aura jamais douté. Bien aidés par des Lorientais complètement absents et qui auront manqué d'agressivité, les joueurs d'Unai Emery ont déroulé (5-0) au Parc des Princes, pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Avec ce succès, les Parisiens mettent un terme à trois matchs sans victoire et reviennent à cinq points du leader niçois, tenu en échec à Bordeaux (0-0).

On craignait une soirée difficile pour Paris, face à Lorientais en forme ces derniers temps. Cela aura été vrai... une vingtaine de minutes. Le temps pour le PSG d'ouvrir le score, un peu chanceusement, grâce à un centre manqué de Meunier qui a lobé Delecroix (25e, 1-0). Jusqu'à alors, les joueurs d'Unai Emery, avec Nkunku titulaire sur le flanc gauche de l'attaque, avait globalement dominé, sans être mis en danger, à l'exception d'une frappe non-cadrée de Waris (5e). Mais le but de Meunier a libéré les Parisiens et mis un gros coup au moral des Lorientais. La suite de la rencontre s'est résumée à un festival des joueurs de la capitale, clairement au-dessus et même retrouvés par séquences.

Thomas Meunier (PSG) félicité par Lucas après son but contre LorientAFP

Le festival Verratti

Il faut dire que le but contre son camp de Touré sur un centre puissant de Lucas (45e, 2-0) a définitivement fait plonger les Merlus, dépassés par des Parisiens enfin revenus à un niveau digne de leur standing. Et vainqueurs de leur quatrième match en Ligue 1 en l'absence de Di Maria. C'est logiquement que Thiago Silva (51e, 3-0) de la tête sur un corner de Lucas, Cavani sur un penalty obtenu et transformé par l'Uruguayen (63e, 4-0) et Lucas d'une merveille de lob face à Delecroix (70e, 5-0) ont creusé l'écart après la pause, face à des Lorientais apathiques.

Une défaite lourde pour les Lorientais mais qui auraient pu être bien plus lourde. Car, malgré ses cinq buts, le PSG a encore manqué d'efficacité, à l'image de Kurzawa (8e), Lucas (14e), Cavani (16e, 59e), Thiago Silva (19e, 80e), Nkunku (26e, 60e), Thiago Motta (57e) ou encore Augustn, (89e). Qu'importe. Paris profite ainsi à plein du match nul de Nice à Bordeaux (0-0) pour revenir à cinq de la tête du championnat. La série du PSG était mauvaise ? Au moins, avec ce succès, la période des fêtes sera plus tranquille.