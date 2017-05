Le PSG passe à l'attaque pour... Tiémoué Bakayoko

Nasser Al-Khelaïfi l'avait promis après l'humiliation à Barcelone, il ne changera assurément pas de discours après la défaite à Nice : cet été, le PSG va envoyer "des signaux forts" pour montrer à quel point ses "ambitions sont grandes". En plus d'une direction sportive à repenser, Paris entend bien frapper fort sur le marché des transferts.

Et vous n'êtes pas sans savoir depuis plusieurs semaines que le PSG, comme d'autres grands clubs européens, s'intéresse de près à la situation contractuelle d'Alexis Sanchez, qui n'a toujours pas prolongé son contrat à Arsenal, qui expire en juin 2018. Dans son édition de mardi, l'Equipe comme Le Parisien confirment que le Chilien est la priorité offensive du PSG et qu'Unai Emery bataille même personnellement pour l'enrôler.

Bakayoko rêve de jouer au PSG

Mais l'attaquant des Gunners n'est pas la seule recrue d'envergure envisagée par la direction francilienne, qui n'a pas attendu de trouver son nouveau directeur sportif pour avancer sur ses dossiers mercato. Selon Le Parisien, "un milieu de Ligue 1 est pisté" par le PSG et "il ne s'agit ni de Tolisso ni de Fabinho". L'Equipe croit savoir que l'heureux élu se nomme Tiémoué Bakayoko (22 ans), le néo-international français de Monaco. Sous contrat avec l'ASM jusqu'en 2019, le milieu défensif monégasque aurait même déjà rencontré les dirigeants parisiens pour évoquer un transfert.

Deux choses à prendre en compte. La première, Bakayoko est un enfant de Paris et a toujours rêvé de jouer au PSG. "Je suis né et j'ai vécu toute ma jeunesse à Paris. Si l'opportunité se présente, je ne refuserai pas de signer au PSG", reconnaissait ainsi le principal intéressé le 21 février dernier au Parisien. La seconde, Bakayoko plaît aussi aux gros clubs anglais (Chelsea et Manchester United notamment) et on imagine mal l'AS Monaco vendre un cadre à un rival national. Si le PSG réussissait à faire ce coup-là, ce serait assurément un vrai "signal fort" envoyé à la concurrence. Mais nous n'en sommes pas encore là.