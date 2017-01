Le PSG s'impose à Rennes (0-1) grâce à un but de Draxler et revient à 2 points de Nice

C'est la reprise parfaite pour Paris en Ligue 1. Déjà parce que le PSG a mis ses difficultés à l'extérieur de côté en signant un précieux succès à Rennes samedi (0-1). Aussi parce qu'il a acquis cette victoire grâce à un but de sa recrue hivernale, Julian Draxler. Franchement prometteur, l'Allemand a surtout permis au quadruple champion de France en titre de réaliser une bonne opération comptable. Le club de la capitale revient en effet à la hauteur de Monaco, en déplacement dimanche à Marseille (21h00), et à deux points de Nice, qui recevra Metz, également dimanche (15h00).

Le PSG est donc reparti du Roazhon Park avec pas mal de satisfactions. La performance aboutie de Draxler pour sa première titularisation restera la plus marquante. Préféré à Angel Di Maria au coup d'envoi, le joueur acheté à Wolfsburg pour 39 millions d'euros s'est déjà montré très à l'aise dans le collectif d'Unai Emery. Et très complice avec Marco Verratti. L'Allemand a d'abord trouvé Benoît Costil sur un premier caviar de l'Italien (8e). Et sur le deuxième, il a fait parler toute sa technique et sa vista pour placer sa frappe hors de portée du gardien rennais et signer le seul but du match (0-1, 39e).

Rennes a trop tardé

Il n'était pas immérité pour Paris. Car les Parisiens ont été nettement plus consistants que d'habitude à l'extérieur. Plus sérieux dans le repli défensif, plus volontaires dans les duels, ils ont étouffé des Rennais bien trop timorés dans le premier acte. Il a fallu la maladresse d'Edinson Cavani (1re), un Costil vigilant sur un tir de Blaise Matuidi (13e) et une décision assez injuste de Benoît Bastien, qui n'a pas accordé un penalty évident à Verratti (29e), pour que les Parisiens n'ouvrent pas le score plus rapidement dans le match.

En revanche, l'équipe d'Unai Emery garde cette incapacité chronique à tuer ses matches. Moins dangereux en seconde période, malgré une frappe d'Adrien Rabiot (84e), le PSG est resté sous la menace bretonne jusqu'au bout. Mais les Rennais ne se sont finalement lâchés qu'après les entrées d'Adama Diakhaby (59e) et Wesley Saïd (65e) dans ce match. C’était déjà trop tard, et ils peuvent le regretter. Car les frissons passés dans la défense parisienne sur les tentatives de Saïd (69e), Benjamin André (78e) et Joris Gnagnon (90e+3) ont montré que Paris, en dépit des progrès affichés, reste encore vulnérable loin du Parc.