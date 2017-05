Le PSG touche au but dans sa quête d'un nouveau directeur sportif

Le PSG se cherche un nouveau directeur sportif. Et alors que la fin de saison pointe le bout de son nez, son identité n'est pas encore officiellement connue. On sait simplement qu'il ne s'agira plus d'Olivier Létang, qui a présenté sa démission, et que Patrick Kluivert devrait a priori soit partir, soit se voir conférer un rôle moins élargi.

Mardi, Le Parisien confirmait ainsi deux pistes déjà évoquées ces dernières semaines. Celle menant tout d'abord à l'ancien dirigeant du FC Porto, Antero Henrique, un temps annoncé d'ailleurs comme la piste la plus chaude du PSG. Mais également celle menant au directeur sportif italien de l'Atlético Madrid, Andrea Berta. Les deux profils plaisent aux dirigeants parisiens, mais à en croire la presse espagnole, le second est "très proche" du club francilien.

Une porte ouverte pour Simeone ?

Le quotidien madrilène explique ainsi que Berta est sur les tablettes parisiennes depuis longtemps et assure que son départ au PSG est imminent. Un départ qui ne devrait d'ailleurs pas affecter le bon fonctionnement du club rojiblanco selon le journal espagnol, qui rappelle que José Luis Caminero occupe également cette fonction de directeur sportif à l'Atlético et que Miguel Ángel Gil Marín, l'un des propriétaires du club, a toujours le dernier mot en terme de recrutement.

Si l'arrivée de Berta au PSG venait à se confirmer, nul doute que la rumeur Diego Simeone devrait rapidement refaire surface. Il y a quelques jours, Sky Italia parlait d'ailleurs déjà d'un duo Berta-Simeone au PSG la saison prochaine. Depuis, l'entraîneur argentin a fait savoir qu'il allait honorer sa dernière année de contrat à l'Atlético. Avant de retrouver son acolyte italien à Paris en 2018 ?