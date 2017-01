Le virage Sud du Vélodrome à Drogba : "Ne fais pas la pleureuse et retourne en Chine"

Il y a une semaine jour pour jour, Didier Drogba déclarait une enième fois sa flamme pour l'Olympique de Marseille et, à 38 ans et sans club, se disait prêt à revenir à l'Olympique de Marseille, près de douze ans après son départ à Chelsea. Un départ non souhaité. Ce dimanche, le virage Sud du stade Vélodrome lui a répondu de manière assez claire et sans équivoque possible : Didier Drogba n'est pas le bienvenu.

"Drogba arrête de dire que tu aimes l'OM, tu gagnes en 1 mois ce que nous n'aurons jamais en 1 vie, ne fais pas la pleureuse et retourne en Chine". Trois banderoles apparues lors de l'avant-match de Marseille – Monaco et une réponse à l'ancien Olympien qui expliquait dans le Canal Football Club qu'il n'avait pas pu revenir avant à Marseille pour des raisons essentiellement financières.

Porte fermée à double tour

"Vous faites partir un joueur, il grandit, il gagne bien sa vie financièrement, et vous voulez qu’il diminue son salaire par deux pour le club... 'C’est qu’il n’aime pas Marseille'… Mais non, qui travaille pour gagner moins ?", avait-il lancé. A priori, les précisions de l'Ivoirien n'ont pas convaincu grand monde.

Didier Drogba n'est pas le premier glorieux ancien de l'OM épinglé par le public du Vélodrome. En 2003, quand Fabien Barthez faisait des pieds et des mains pour revenir sur les bords de la Canebière alors qu'il ne jouait plus à MU et souhaitait conserver sa place chez les Bleus, une banderole laissait apparaitre la formule suivante : "Runje à l'OM, Barthez en équipe de France". C'était bien moins direct que celle qui a été déployée dimanche. Et elle n'avait pas empêché le portier de revenir et de prendre la place de l'impeccable gardien croate. En 2017, les supporters ferment complètement la porte à Drogba. A double tour.