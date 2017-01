Les 6 bonnes raisons de suivre la Ligue 1 ce samedi

Pour voir Depay à l'œuvre en tant que titulaire

A Lyon, la réception de Lille pourrait être l'occasion d'assister à la première titularisation de Memphis Depay. Si le Néerlandais a effectué ses grands débuts le week-end dernier contre Marseille après être entré en jeu à 11 minutes du terme de la partie, il n'a pas eu un temps de jeu suffisant pour réellement se montrer. L'ancien de Manchester United, dont José Mourinho a loué le professionnalisme cette semaine et qui est clairement l'une des attractions de ce mercato hivernal en Ligue 1, aura certainement à cœur de bien faire.

Parce que Bordeaux a l'habitude de marquer contre Nancy

Avec 22 buts inscrits en 21 journées, Bordeaux est loin d'être l'équipe la plus prolifique en Ligue 1. Mais pour autant, il y a de grandes chances de voir les Girondins repartir de Nancy en ayant fait trembler les filets adverses. Du moins, si l'on se fie à l'historique des confrontations entre les deux clubs. Lors de ses 10 dernières rencontres face aux pensionnaires de Marcel-Picot, les Bordelais ne sont restés muets qu'une seule fois, le 2 avril 2011 (0-0).

Gaetan Laborde et Malcom (Bordeaux)AFP

Pour voir si Angers peut mettre fin à sa terrible série noire

Angers va mal. Très mal. Le club n'a plus gagné en championnat depuis le 5 novembre et un match contre Lille (1-0). Soit neuf matches sans victoire. Résultat, Stéphane Moulin et les siens sont tombés dans les profondeurs du classement, à une bien triste 19e place. Pour relever la tête, il faudra donc se défaire de Metz. Pas une mince affaire dans la mesure où les Angevins n'ont gagné aucune de leurs cinq dernières confrontations en L1 contre les Lorrains.

Parce que Nantes compte rebondir en enfonçant Rennes

Avant de chuter face à Paris il y a une semaine (0-2), Nantes restait sur une série de quatre victoires consécutives en Ligue 1. Pour confirmer leur regain de forme et mettre derrière eux cette défaite attendue, les Canaris de Sérgio Conceição doivent prendre le meilleur sur une équipe de Rennes en grande difficulté. Les hommes de Christian Gourcuff n'ont plus gagné en championnat depuis près de deux mois.

Pour voir si Caen peut remporter son premier succès à l'extérieur

Redoutable à domicile, Caen a nettement plus de mal loin de son stade. A l'image de Dijon, Montpellier et Lorient, les Normands n'ont toujours pas remporté le moindre succès à l'extérieur. Ces derniers affichent même le pire bilan de L1 dans ce domaine avec un seul point pris en 10 rencontres. Mais ce déplacement à Bastia, contre un club qui n'a gagné qu'un seul de ses sept derniers matches à domicile en championnat, est une occasion en or pour les hommes de Patrice Garande.

Ronny Rodelin (Caen) 2016AFP

Parce que Dijon ne ferme jamais le jeu hors de ses bases

Quinzième de Ligue 1, Dijon n'a pas pour habitude de fermer le jeu, y compris à l'extérieur. Pour preuve, le DFCO n'a préservé sa cage inviolée que trois fois en 29 déplacements en championnat. Ce n'est arrivé qu'à une reprise cette saison, à Bastia (0-0), le 29 octobre dernier. Il devrait donc y avoir du spectacle au Moustoir.

Les matches de samedi en Ligue 1 :