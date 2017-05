Retrouvailles, buts de fou, maintien : les 6 bonnes raisons de suivre la Ligue 1 samedi

Parce qu'il y a souvent des buts dingues entre le PSG et Bastia

Au lendemain des 25 ans du drame de Furiani, Parisiens et Bastiais se retrouvent ce samedi au Parc des Princes à partir de 17h. Si le PSG veut consolider sa deuxième place et conserver un mince espoir de titre, le Sporting Club de Bastia, bon dernier de Ligue 1, espère, lui, toujours se maintenir. Un match donc capital pour les deux équipes qui nous offrira peut-être encore de jolis buts. Personne n'a oublié en effet la reprise de volée fabuleuse de Julian Palmieri face au PSG, en janvier 2015, ou encore le coup du scorpion génial de Zlatan Ibrahimovic en 2013 face aux Corses. Une rencontre durant laquelle Cavani avait aussi marqué un superbe but après avoir mystifié un défenseur puis Landreau, d'une roulette magnifique.

19 octobre 2013 : Zlatan Ibrahimovic (PSG) marque d'une aile de pigeon face à Bastia.Panoramic

Parce que Monaco peut faire un grand pas vers le titre

Battu dans la semaine par la Juventus Turin en Ligue des champions, l'AS Monaco peut faire un pas immense vers le titre en cas de succès ce samedi à Nancy. Même si le PSG et Nice gagnent ce week-end, Monaco pourrait en effet presque être assuré d'être champion de France en cas de victoire sur le synthétique nancéien. Les hommes de Jardim n'auraient ensuite plus que trois points à prendre sur leurs trois derniers matches pour être sacrés, eux qui disposent d'un match de plus à jouer que leurs adversaires (contre l'ASSE le 17 mai), un goal average largement favorable et surtout un calendrier abordable puisqu'ils affronteront Lille (à domicile) et Rennes (à l'extérieur), deux équipes qui n'ont plus rien à jouer en cette fin de saison. A l'inverse de Nancy donc, qui doit absolument prendre des points pour espérer se sauver et semble donc constituer le dernier vrai obstacle des Monégasques en cette fin de saison.

Parce que Lorient-Angers ne peut pas finir sur un nul

Battu sur le fil à Nantes la semaine passée, Lorient est toujours hors de la zone rouge avec 34 points, mais doit absolument reprendre le chemin de la victoire à domicile face à Angers pour se maintenir. Quasiment sauvé avec 39 points, Angers reste de son côté sur une terrible série de cinq défaites consécutives en Ligue 1. Si les Merlus ont plus besoin des trois points que les Angevins, il y a fort à parier que ce match ne finira pas sur un match nul, comme à l'aller (2-2). Lorient et Angers font en effet partie des cinq équipes qui concèdent le moins de nul cette saison en Ligue 1. En outre, aucun des 9 derniers matches disputés entre ces deux équipes au Moustoir ne s’est soldé par un nul et les Merlus n'ont plus partagé les points depuis le 8 février, soit 11 matches de rang.

Olivier Thual lors de Lorient-AngersEurosport

Parce que ce match vaut Delort pour Caen...

Assuré de jouer en Ligue 1 la saison prochaine, le TFC sera peut-être l'arbitre du maintien en cette fin de saison puisqu'il reçoit ce samedi Caen (18e), avant de se déplacer à Metz (15e) et d'accueillir enfin Dijon (17e) lors de la dernière journée. Si Pascal Dupraz a confié avant le match viser le Top 10 et assuré que son équipe ne fausserait pas la fin du championnat, cette rencontre sera surtout l'occasion pour un certain Andy Delort de retrouver un club qu'il avait quitté l'été dernier, non sans quelques vagues, après s'être notamment mis en arrêt de travail pour forcer son départ. Déjà auteur de cinq buts avec Toulouse, Delort sera-t-il le bourreau de son ancien club ?

Andy Delort avec CaenAFP

... mais aussi pour Dijon

Les cinq clubs directement concernés par le maintien à trois journées de la fin jouent ce samedi. 17e avec 33 points, Dijon en fait partie et se déplace à Guingamp, déjà maintenu et dans l'incapacité de viser une qualification européenne. "Le fait que Guingamp ait perdu le dernier match à la maison (face à l'ASSE, ndlr), ça ne plaît pas au niveau local. Je ne pense pas que leur entraîneur ait apprécié leur prestation. On n’aime pas finir en roues libres comme ça… Je ne m’attends pas à un match en dilettante de Guingamp", a prévenu l'entraîneur dijonais Olivier Dall’Oglio en point presse. Ce match sera en tout cas clairement plus crucial pour son équipe que pour l'En Avant. Deux équipes qui s'affrontent seulement pour la deuxième fois de leur histoire en Ligue 1 après le spectaculaire 3-3 du match aller. Souhaitons qu'il y ait autant de spectacle ce samedi au Roudourou.

Pierre Lees-Melou et Lois Diony avec Dijon - 2017AFP

Parce qu'Ismaïla Sarr a du feu dans les jambes

Puisque Lille est déjà maintenu et que Metz a six points d'avance sur le 18e à trois journées de la fin, la rencontre du soir entre les deux équipes est peut-être la seule de ce samedi de Ligue 1 à ne pas contenir d'enjeu sportif majeur. Mais comme le LOSC reste sur une belle victoire 3-0 à Montpellier et que Metz a remporté le derby de Lorraine le week-end dernier, on peut s'attendre à un beau match entre deux équipes en confiance. Surtout, on suivra avec attention la performance d'Ismaïla Sarr, qui reste sur trois buts lors de ses six derniers matches de Ligue 1, dont un ciseau magique face à Caen et un raid solitaire énorme contre Nancy samedi dernier.