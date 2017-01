Les 7 bonnes raisons de suivre la Ligue 1 ce samedi

Parce que Cavani va frapper

Edinson Cavani n'a pas marqué contre Rennes. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour Nantes. L'attaquant uruguayen n’a encore jamais enchaîné deux matches de rang sans scorer en L1 2016/17. En clair, il devrait se reprendre si on se fie à son rythme depuis le début de cet exercice. Surtout qu'il adore jouer à la Beaujoire : il a marqué à chacun de ses trois déplacements sur la pelouse nantaise en L1.

Edinson Cavani lors de PSG - Nice (2-2) en Ligue 1AFP

Parce que Nantes n'arrive pas en victime contre le PSG

Le FC Nantes a un souci face au PSG. En L1, les Canaris ont perdu leurs 10 derniers matches face aux champions de France en titre. Et en général, Paris se régalait avec 3 buts inscrits en moyenne lors de cette série. Mais le FC Nantes est en pleine confiance. Depuis l'arrivée de Sergio Conceiçao sur le banc, le club ligérien a relevé la tête et reste sur quatre victoires de rang en L1. Une série que les Nantais souhaitent confirmer face au PSG. Il va y avoir un vrai match.

Sergio Conceicao (Nantes)AFP

Parce que Martin Braithwaite va se débloquer

Martin Braithwaite n'y arrive plus. Voilà huit longues rencontres de L1 que l'attaquant danois n'a pas fait trembler les filets. Mais voilà, il retrouve Bordeaux ce samedi. Or, il a inscrit 3 buts lors de ses 2 derniers matches contre Bordeaux en L1. Ça sent le but. Et comme Braithwaite a promis de verser durant toute la saison 1.000 euros par but marqué à une association, un but de sa part est toujours une bonne nouvelle même si les supporters bordelais s'en passeraient bien pour ce weekend.

Martin Braithwaite avec Toulouse - 2016AFP

Parce que Nicolas De Préville est bouillant

Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les supporters caennais (dijonnais ?). Mais on a envie de voir s'il peut poursuivre sa belle série. Nicolas De Préville reste sur quatre buts sur ses quatre dernières sorties en championnat. A chaque match, il a marqué. Peut-il enchaîner face à Dijon alors qu'il n'avait jamais signé une telle série ? On a hâte de voir ça.

Nicolas De Préville (Lille)Panoramic

Parce qu'il y a un derby breton et que Rennes et Guingamp n'aiment pas les 0-0

Un derby est toujours un match particulier. Pour l'ambiance notamment. Et en plus, on vous l'annonce : il va y avoir des buts. Guingamp et Rennes font partie d’un groupe de quatre équipes n’ayant pas fait de 0-0 en Ligue 1 cette saison.

Christian Gourcuff, l'entraîneur du Stade Rennais.AFP

Parce que Caen et Ivan Santini retrouvent Michel-D'Ornano

Caen retrouve sa pelouse. Et ça ne peut que faire sourire les supporters caennais. A domicile, le Stade Malherbe tourne beaucoup mieux. Notamment Ivan Santini. L'attaquant normand a pris l'habitude de se régaler devant ses supporters. Il a marqué 9 de ses 10 buts en L1 à domicile. Mieux encore : il a planté 5 buts lors de ses 3 derniers matches à domicile. Nancy sait à qui s'attendre.

Ivan Santini face à l'OLPanoramic

Pour voir Cheick Diabaté avec le maillot de Metz

Cheick Diabaté a fait son retour en France. L'attaquant international malien a été prêté six mois au FC Metz par Osmanlispor. L'ancien Bordelais, forfait lors de la dernière journée en raison d'un souci à la cuisse, pourrait faire ses grands débuts avec le club messin. Et ça tombe bien : Montpellier est sa proie préférée en France. Il a en effet marqué 6 buts en 7 matches face au MHSC en Ligue 1.