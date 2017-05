"Les Bastiais ont été surpris que Verratti frappe de loin !" : le top des déclas de la 36e journée

Rabiot estime que Verratti n'aurait pas dû "s'abstenir"

C'est le but polémique du week-end en Ligue 1. Auteur d'une frappe lointaine surprise à la 35e minute du match PSG / Bastia, alors que Jean-Louis Leca venait tout juste de se replacer, après avoir pris des nouvelles d'un Blaise Matuidi resté à terre, Marco Verratti a déchaîné les foules. Selon Adrien Rabiot, l'Italien n'avait pas à s'abstenir de tirer. Blagueur, il a même chambré son coéquipier, pas toujours précis quand il tire de loin.

" Pourquoi il aurait dû s'abstenir ? L'arbitre n'a pas sifflé, le gardien s'est replacé. C'est vrai que la défense bastiaise s'est arrêtée, mais peut-être qu'ils ont surtout été surpris que Marco frappe de loin! (rires) "

Pour Meunier, tout était dans le sifflet de l'arbitre

Également interrogé sur le but du "Hibou", son coéquipier Thomas Meunier est allé dans le même sens que Rabiot : il n'y avait pas de quoi s'arrêter de jouer. Le Belge s'est appuyé sur la décision prise par l'arbitre de ne pas stopper le jeu.

" L'arbitre a laissé jouer et son geste a été très clair : il a laissé l'avantage et il n'y a aucune discussion possible. Maintenant c'est un peu dommage pour Bastia qui est allé au chevet de Blaise. A aucun moment, il n'y a eu un coup de sifflet ou quoi que ce soit. Donc pour moi, le but est tout-à-fait valable "

Vidéo - Meunier : ''L’arbitre a laissé jouer… pour moi le but est valable" 00:52

Jardim a pris des notes avant Juventus / Monaco

Auteur d'un but dès la 3e minute de jeu, l'AS Monaco s'est rapidement ouvert les portes de la victoire sur la pelouse de Nancy (0-3), samedi soir, et a fait un nouveau pas vers le titre de champion de France. Ce but marqué très tôt par les Monégasques a donné des idées à Leonardo Jardim, avant le match retour de Ligue des champions face à la Juventus.

" Nous devons toujours rester sérieux. La Ligue des champions mardi ça sera très difficile. Il faudra rester confiant, essayer de jouer, de faire un beau match et si on marque en début de rencontre, peut-être que ça pourrait changer les choses. "

Selon Dupraz, Toulouse n'est pas une équipe de "fonctionnaires"

Affecté par la nouvelle défaire de Toulouse face à Caen (0-1), Pascal Dupraz a demandé à ses troupes de se réveiller et de bien terminer la saison. Mais il a pris cette défaite pour lui.

" C'est toujours de ma faute quand on perd et je l'assume. Ce soir je suis courroucé car je n'aime pas perdre et en ce moment on perd beaucoup. Nous ne sommes pas des fonctionnaires et on doit faire mieux. Nos jeunes doivent apprendre leur métier plus vite qu'ils ne le font en ce moment. Il faut qu'on se reprenne "

Pascal Dupraz lors de Toulouse - Caen (0-1) lors de la 36e journée de Ligue 1Getty Images

Dall'Oglio n'a pas aimé la "gifle" reçue par Dijon

Ecrasé par Guingamp au Roudourou (4-0), Dijon s'est mis en difficulté dans la course au maintien. Selon Olivier Dall'Oglio, ce n'était pas le moment de recevoir une gifle.