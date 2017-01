Les premiers pas de Draxler ont enthousiasmé ses coéquipiers ? Ils en veulent encore plus

Deux matches, deux buts. La statistique est clinquante et c'est tout le mérite de Julian Draxler d'avoir réussi des débuts aussi tonitruants avec le PSG. Muet pendant la première partie de la saison sous le maillot de Wolfsburg, l'international allemand a montré qu'il n'était pas en manque de rythme et a idéalement commencé sa carrière à Paris. Le champion du monde 2014 a reçu les félicitations de plusieurs de ses coéquipiers après son but à Rennes (0-1) qui a offert la victoire à ses coéquipiers. Les attentes du club au moment de sa signature étaient grandes, elles le sont encore un peu plus après ses deux premières apparitions dans l'équipe d'Unai Emery. Et ses partenaires espèrent tous qu'il apporte un gros plus à l'équipe.

Julian Draxler félicité après son but face à RennesAFP

Une intégration réussie…

Dans le vestiaire

Sa reprise d'Aïcha pour son bizutage a dû faire frémir les oreilles des mélomanes. Mais au-delà de ce passage obligé pour tout nouvel arrivant, Julian Draxler est parvenu à séduire rapidement au PSG. Le journal Le Parisien décrivait les premiers pas réussis de l'ancien joueur de Schalke 04. Ses notions de français ont été un plus non négligeable au moment de poser ses valises à Paris.

Thiago Silva : "On a essayé de l'aider pour qu'il s'intègre le plus vite possible. Il a déjà chanté pour nous, c'est bien."

Kevin Trapp : "Il a la chance d'avoir étudié le français pendant cinq ans à l'école, donc il parle déjà bien."

Sur le terrain

Tout est toujours plus facile quand on marque. Et c'est ce que Draxler a réussi dès ses premières minutes de jeu. Comme en plus il y a la manière, ses deux réalisations ont forcément marqué ses coéquipiers. Celle face à Rennes a en plus assuré trois points au PSG. Au-delà de ses buts, sa capacité à s'intégrer dans le jeu est aussi frappante même s'il a connu une baisse de régime lors du deuxième acte contre les Bretons. Sa relation avec Marco Verratti est déjà prometteuse. L'Italien est d'ailleurs le passeur sur son but contre le Stade Rennais.

Kevin Trapp : "C'est bien qu'il commence comme ça. Il a joué deux fois et il a marqué deux fois. Aujourd'hui il a marqué le but décisif donc pour lui, pour s'intégrer, pour se sentir à l'aise, ça aide beaucoup."

Unai Emery : "Il a fait du bon travail, il a marqué un beau but. Il a amené de la qualité à l'équipe. Je crois que pour l'adaptation c'est bon !"

Vidéo - Emery : "Draxler a fait du bon boulot " 00:43

… qui donne forcément de gros espoirs

Continuer à briller par ses qualités individuelles

Talent précoce, l'Allemand possède des qualités techniques au-dessus de la moyenne. Pour ceux qui, éventuellement, avaient un doute, sa frappe instantanée qui frôle le poteau de Costil est venue le démontrer. "Il a deux pieds magiques", disait de lui Mario Gomez, son coéquipier en équipe d'Allemagne. Pas forcément le plus rapide, il se sert de sa technique et de ses feintes de corps pour avoir toujours un temps d'avance sur ses adversaires. Il est le genre de joueur qui peut faire basculer un match en une inspiration, que ce soit à la passe ou devant le but.

Thiago Motta : "Quand on a le ballon, on peut profiter de ses qualités, c'est quelqu'un qui peut nous aider à faire la différence quand le ballon est devant."

Marco Verratti : "On avait besoin d'un joueur comme ça."

Bonifier le jeu de son équipe

Avec Julian Draxler, le PSG a peut-être un homme capable d'être le dépositaire de son jeu. En méforme, Angel Di Maria n'y parvient pas cette saison. Edinson Cavani est un finisseur alors que Lucas est davantage un joueur de percussion que d'organisation. Pour réussir au PSG, Draxler devra aussi parvenir à faire bien jouer ses coéquipiers. Son duo avec Verratti a montré de belles promesses et pourrait être une des belles histoires de cette deuxième partie de saison au PSG.

Thiago Motta : "Il a la volonté de jouer avec ses coéquipiers, de combiner et ça c'est notre jeu."