Les recrues du LOSC, la série de Delort... : les 5 bonnes raisons de suivre la Ligue 1 samedi

Parce que les recrues du LOSC seront observées

Battues pour leur première à Pierre-Mauroy face à la lanterne rouge lorientaise la semaine passée, les recrues lilloises (du moins celles qui ont joué) n'ont pas vraiment existé non plus au Parc des Princes cette semaine, même si elles auraient pu ramener un point de la capitale sans le but litigieux de Lucas Moura. Face à un Angers 18e de Ligue 1 et peu flamboyant à l'extérieur, El-Ghazi, Kishna, Xeka voire Bahlouli, s'il joue, auront toutefois tout intérêt à prouver que leur période d'acclimatation touche à sa fin et qu'ils peuvent désormais apporter un plus à leur nouvelle équipe, sous peine de commencer à susciter déjà un certain scepticisme chez leurs supporters.

Parce que les Caennais en doivent une à leurs supporters

Il y a une semaine, Caen remportait son premier match de la saison à l'extérieur face à Guingamp. Une victoire que les hommes de Patrice Garande n'ont pas bonifié à domicile, se faisant corriger dans la foulée face à Bordeaux (0-4). Mais à l'heure de se déplacer à Dijon ce samedi, les Normands auront sûrement en tête le match aller du 2 décembre dernier. Alors qu'ils menaient tranquillement 3-1 à la maison et que les Dijonnais étaient à dix, les Caennais s'étaient fait rejoindre en fin de match, provoquant la colère légitime de leurs supporters. Patrice Garande avait parlé de "suicide collectif" après la rencontre. Pour sa centième en Ligue 1, l'entraîneur du Stade Malherbe espère que ses joueurs auront retenu la leçon. Les supporters de Caen aussi.

Les supporters de Caen furieux après le match nul concédé face à Dijon (3-3)AFP

Parce que c'est la première de Gasset à l'extérieur

Intronisé après la débâcle montpelliéraine à Marseille, le 27 janvier dernier, Jean-Louis Gasset a remporté son premier match face à Bastia avant de perdre, sans rougir, face au leader monégasque. Deux rencontres qui se sont déroulées dans l'Hérault et qui ont permis au MHSC de retrouver de la confiance. Mais si Montpellier veut se maintenir, il devra se défaire de son statut de plus mauvaise équipe de la saison à l'extérieur. Avec 4 petits points pris hors de ses frontières et 0 victoire au compteur à l'extérieur, le MHSC montrera-t-il enfin un visage plus conquérant ce samedi à Nancy ? Jean-Louis Gasset l'espère très fort.

Parce que jamais deux sans trois pour Delort

Revenu du Mexique avec des fourmis dans les jambes, Andy Delort a déjà marqué deux buts en autant de matches avec le TFC. Avant de partir rejoindre Gignac, il avait aussi marqué deux buts lors de ses deux dernières sorties avec Caen. Face à un Bastia qui s'est reposé cette semaine, son match face à Nantes ayant été reporté, le numéro 39 des Pitchouns tentera donc de poursuivre sa belle série. Son passage plus jeune par l'AC Ajaccio ne devrait pas atténuer sa motivation...

Andy Delort après son but à Lorient.AFP

Parce que maintenant, Metz a Diabaté

Et cette fois, combien va en passer Monaco aux Messins ? C'est la question, légitime, qu'on peut se poser avant les retrouvailles sur le Rocher entre l'AS Monaco, leader du championnat et meilleure attaque d'Europe, et le promu messin, quatrième plus mauvaise défense du championnat et qui en avait pris sept à Saint-Symphorien le 1er octobre dernier. Oui mais voilà, Metz va mieux en 2017 et a pris 10 points sur ses cinq dernières sorties en championnat, avec seulement deux buts encaissés. Un renouveau défensif mais aussi offensif symbolisé par un homme : Cheick Diabaté. Débarqué au milieu du mois de janvier en Lorraine, le Malien a déjà marqué trois buts et délivré une passe décisive sous ses nouvelles couleurs. Suffisant pour ne pas couler face à l'ogre monégasque ?