Ligue 1 : 100 buts en février ? Monaco navigue dans des sphères jamais atteintes par le PSG de QSI

Oui, encore. Vous avez l’impression d’en lire des tartines depuis le début de saison sur l’attaque de feu de l’ASM ? Vous avez raison. Mais si la lumière médiatique s'attarde autant sur les performances offensives de la troupe de Jardim, c’est que celles-ci sortent très clairement de la norme.

Samedi, en corrigeant Nice (3-0), accessoirement leader indétrônable de Ligue 1 pendant de nombreuses semaines, les Monégasques ont atteint la barre des 100 buts depuis le début de saison. Une marque quel seul le Barça a dépassé (avec deux matches de moins disputés), tandis que le Real est dans les mêmes eaux.

Le PSG de QSI n’a jamais atteint cette marque aussi vite

Mais, puisque les championnats ne sont pas toujours comparables, nous avons décidé de comparer ce Monaco cru 2016-2017 au PSG de l’ère QSI, seule équipe à s’être approchée d’un tel rythme de croisière. Même championnat, même domination offensive et calendrier (à peu près) similaire. Et le résultat est sans appel : jamais le PSG n’a atteint aussi vite cette marque depuis 2011.

La meilleure performance du PSG de QSI date de la saison d’après, en 2013-2014. Porté par quelques cartons en championnat (deux 5-0 et trois 4-0) mais également des scores fleuves en Ligue des champions, les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic avaient attendu 41 matches et le 8 mars pour atteindre ce total. Encore derrière le Monaco de cette saison.

La meilleure performance du PSG QSI date de la saison d’après, en 2013-2014. Porté par quelques cartons en championnat (deux 5-0 et trois 4-0) mais également des scores fleuves en Ligue des champions, les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic avaient attendu 41 matches et le 8 mars pour atteindre ce total. Encore derrière le Monaco de cette saison.

Alors, non, vous n’avez pas fini d’entendre parler de cet AS Monaco. Car ses chiffres n’en finissent plus de repousser les limites. Et nous oblige à nous pencher encore sur les livres d’histoire.

Infographie Clovis Museux