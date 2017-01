Ligue 1 - 22e j. - Avant PSG-Monaco, l'ASM est bien la bête noire des Parisiens

Le duel est attendu par de nombreux amateurs du championnat de France. Dimanche soir, Paris et Monaco vont peut-être se livrer une bataille décisive pour le titre, l'ASM affichant trois points d'avance sur le PSG en tête du classement. La pression est logiquement sur les épaules des Rouge et Bleu, quadruples tenants du titre, eux qui connaissent des difficultés récurrentes dès lors qu'il faut en découdre avec les Monégasques, notamment au Parc des Princes.

Avant même d'entrer dans le vif du sujet, il est intéressant de noter deux chiffres qui traduisent la différence de dynamiques entre les deux formations cette saison. Depuis le départ de la compétition, Paris n'a par exemple jamais trôné une seule fois en tête du classement au terme de l'une des 21 journées écoulées. La saison passée, le club de la capitale avait passé 37 des 38 journées en tête.

De son côté, l'AS Monaco connaît, avec 48 points au compteur, le meilleur bilan de son histoire au bout de 21 levées (record réalisé auparavant lors de l'exercice 1979-1980, qui avait vu le FC Nantes être sacré champion). Si ces statistiques laissent à penser que la troupe de Leonardo Jardim sera favorite lors du duel dominical, celles concernant l'histoire plus globale des deux clubs en championnat confortent cette impression.

Vidéo - 22e j. - Jardim : "Monaco favori ? C'est une blague !" 00:51

Le vrai bourreau du PSG

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain va accueillir ce que l'on appelle communément dans le jargon sa "bête noire". Aucun club n'a battu plus de fois le club de la capitale que Monaco dans l'histoire du championnat de France. Les Monégasques comptabilisent pas moins de 41 victoires face aux Parisiens dans l'élite, accumulées depuis un peu plus de 45 ans. Le tout premier succès a eu lieu en Principauté, à l'occasion du tout premier duel entre les deux formations en championnat, le 21 novembre 1971.

Seulement 20% de défaites... en 81 matches !

Si, avec 41 victoires en 81 matches de Ligue 1 contre Paris, Monaco affiche quasiment un taux de 50% de succès, le club du Rocher fait également très fort lorsqu'il s'agit d'éviter une défaite. Depuis quasiment cinq décennies, le PSG n'a glané que 16 victoires face aux Rouge et Blanc, ce qui correspond à un taux peu flatteur de 20% de victoires. La solidité monégasque se manifeste surtout en Principauté, avec seulement 4 défaites en 41 matches, contre 12 défaites en 40 matches au Parc des Princes.

Une seule défaite lors des 14 derniers matches

En réussite face au PSG, l'AS Monaco a un peu plus accentué cette tendance lors des dernières années. Si la troupe de Leonardo Jardim a certes encaissé un cinglant 3-0 la saison passée à Louis-II (à l'occasion du tout premier match d'Angel Di Maria avec les Franciliens), ce résultat correspond au seul revers des Monégasques lors de leurs 14 derniers affrontements avec Paris (8 nuls et 5 victoires).

Dix ans d'invincibilité au Parc

Une seule fois battu lors des 14 derniers duels avec Paris, Monaco n'a plus perdu au Parc des Princes depuis quasiment dix ans jour pour jour en championnat. Sous l'ère QSI, un premier succès à domicile se fait donc toujours attendre. Le club du Rocher, qui reste sur 5 nuls et 2 victoires dans l'enceinte basée Porte de Saint-Cloud, a connu son dernier revers à l'occasion de la saison 2006-2007. C'était lors de la 24e journée, le 10 février 2007, avec un succès 4-2 du club alors entraîné par Paul Le Guen. Amara Diané (doublé), Marcelo Gallardo et Cristian Rodriguez avaient marqué pour Paris, contre des buts de Frédéric Piquionne et Jan Koller pour l'ASM.