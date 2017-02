Ligue 1 (26e journée) : Mario Balotelli, le buteur boudeur de Nice

Efficace à domicile, muet à l'extérieur, peu investi dans le collectif, et boudeur de stature internationale, comme la semaine dernière: Mario Balotelli est d'autant plus attendu avec Nice à Lorient que l'autre attaquant, Alassane Plea, est désormais indisponible. "Le fait d'être remplaçant (contre Saint-Etienne, 1-0) l'a surpris et lui a mis un coup derrière la tête, a avancé le gardien azuréen Yoan Cardinale, l'un de ses proches, pour expliquer l'attitude de la star italienne la semaine dernière. Il n'était pas content. Cette semaine, il a été très bon à l'entraînement et a répondu à toutes les attentes du coach."

Le week-end dernier "Balo" n'avait pas été retenu dans le groupe convoqué à Rennes (2-2). "Fiévreux", avait expliqué le club. Son retour dans le groupe des 18 joueurs niçois qui se déplaceront à Lorient samedi (20h00), pour la rencontre de la 26e journée de Ligue 1, a été annoncé par son club vendredi. Son coéquipier Valentin Eysseric avait fait surgir la thèse de la maladie dite diplomatique en lâchant à la sortie de la rencontre en Bretagne: "Il aurait pu nous aider dans des matches comme ça, où on sait qu'il est décisif. Mais on sait que le coach veut aussi énormément d'efforts de la part de son groupe, et il n'accepte aucun relâchement, et on l'a vu avec Mario Balotelli."

" Il faudrait peut-être qu'il pense et travaille plus pour l'équipe. "

Meilleur buteur du Gym (11 buts en L1), Plea sera absent au moins jusqu'en avril après s'être blessé à un genou. "Super Mario" est donc attendu de pied ferme. Samedi, il débutera sur la pelouse de la lanterne rouge du championnat. Un Moustoir qu'il n'avait pu découvrir début janvier, en Coupe de France pour cause de suspension (2-1 pour les Merlus en 32e de finale). Son réveil est d'autant plus attendu que le club champion d'automne patine sérieusement cet hiver et se retrouve distancé par Monaco et le PSG. Sur le terrain, c'est dans une participation plus active au jeu azuréen basé sur le mouvement permanent que l'entraîneur Lucien Favre attend plus de l'imprévisible star transalpine. Bref, que l'attaquant boude un peu moins ses consignes tactiques...

Mario Balotelli et Lucien Favre avec Nice en 2016.AFP

Le technicien suisse n'a sans doute pas été un chaud partisan de l'engagement pour la saison d'un "Balo" écorné par des exercices inaboutis à Liverpool et à l'AC Milan, sans compter les frasques de tous ordres. Mais il s'en est accommodé dans un secteur offensif à voilure très réduite. Depuis, le Vaudois répète inlassablement le besoin pour l'attaquant de "travailler ses mouvements". "Il faudrait peut-être qu'il pense et travaille plus pour l'équipe. Cela lui ouvrirait plus de situations de marquer", avait relevé de son côté Eysseric. "Nous comptons bien sur lui pour terminer le championnat", avait aussi insisté Favre avant le match à Rennes, rappelant "ses buts et les points pris qui nous permettent d'être là où nous sommes aujourd'hui".

Le doublé presque en marchant devant l'OM (3-2) et le bis repetita devant Monaco (4-0) avaient propulsé les siens en tête du classement. Et avec ses 9 réalisations en championnat, toutes signées à la maison, il est dans les clous de son record (14 avec l'AC Milan en Serie A). Même s'il n'a marqué qu'à une seule reprise en quatre matches d'Europa League. L'un des neuf buts fut marqué contre... Lorient (2-1) début octobre : une superbe frappe enroulée en lucarne, dans les dernières minutes. Au début du mois, pour un challenge organisé par son équipementier, il avait marqué des buts dans une cage suspendue à un hélicoptère. Plutôt qu'en hauteur, Nice se contenterait bien de premiers buts signés Balotelli à l'extérieur.