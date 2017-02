Ligue 1 (26e journée) : Monaco lâche deux points en concèdant le nul à Bastia (1-1)

Dans quatre jours, ce sera une autre histoire. Dans quatre jours, Monaco n’en gardera pas sous le pied. L’équipe de Leonardo Jardim jouera un 8e de finale aller de Ligue des champions. Pas besoin d’être voyant pour prétendre qu’à Manchester, sur la pelouse de City, elle ne jouera pas à mi-temps. Vendredi soir, le leader de la Ligue 1 a donné cette impression. Il n’a pas perdu à Bastia (1-1), en ouverture de la 26e journée. Mais en accélérant plus tôt, comme il l’a fait dans la dernière demi-heure, le club du Rocher ne compterait pas seulement quatre longueurs d’avance sur son dauphin parisien, hôte de Toulouse dimanche soir (21h00).

A Furiani, l’ASM n’a pas eu l’efficacité de ses trois dernières sorties, devant Nice (3-0), Montpellier (1-2) et Metz (5-0). Elle a eu le mérite d’arracher le nul chez l’avant-dernier du championnat, grâce à une tête astucieuse de Bernardo Silva, sur un centre téléguidé d’Almany Touré (1-1, 52e). Un moindre mal, au regard de sa pâle première période : avant la pause, Bastia a bousculé le rouleau compresseur monégasque. Les Corses l’ont même transpercé dès la 19e minute lorsque Sadio Diallo a sauté plus haut que Jemerson. Subasic a bien repoussé la tête de l’attaquant guinéen. Sauf que le ballon avait déjà franchi la ligne (1-0, 19e).

L'entrée de Fabinho a fait du bien

Diallo n’avait plus marqué depuis le 22 octobre. Sa troisième réalisation de la saison a matérialisé la belle entame du Sporting. Car les Asémistes, eux, ont connu du retard à l’allumage. Hormis un numéro de Bernardo Silva (34e) et une tête de Falcao (42e), stoppés par Leca, ils n’ont pas montré grand-chose. Ils ont même affiché quelques approximations techniques. La rentrée de Fabinho à la place de Bakayoko, a rééquilibré le milieu monégasque. Même si la lenteur de Moutinho a bien failli offrir le but du break à Gaël Danic (47e). Subasic a gagné son duel. Et dans la foulée, cinq minutes plus tard, Silva a égalisé (1-1, 52e).

Dès lors, Jardim a senti son équipe plus conquérante. Mieux maîtriser son sujet. L’entraîneur portugais a lancé Mbappé pour faire la différence. A la 87e, le jeune prodige monégasque aurait pu concrétiser la nette domination monégasque de la dernière demi-heure. Leca a sorti le grand jeu. Evitant à Bastia un troisième revers de rang, après ceux enregistrés à Montpellier (2-1) et à Toulouse (4-1). Sur ce qu’ils ont montré vendredi soir, les Corses ne le méritaient pas. Fin janvier, déjà, ils avaient affiché la même combativité face à Nice (1-1). Mais sur le plan comptable, la vertu a ses limites : voilà deux mois que le SCB court après un succès en Championnat.