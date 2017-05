Ligue 1 (36e journée) - Pour Lyon, le sprint final ne compte pas encore

La lutte pour l'Europa league en championnat ? Le sprint final attendra pour Lyon qui paraît plus préoccupé par son hypothétique "remontada" contre l'Ajax Amsterdam jeudi en demi-finale retour de la C3 que par son match de la 36e journée de Ligue 1 contre Nantes dimanche au Parc OL (17H00). Mercredi, à l'aller, l'Olympique lyonnais s'est fait étriller par son adversaire néerlandais (4-1) et a compromis ses chances d'atteindre ce qui serait sa première finale européenne mais l'entraîneur Bruno Genesio comme son président Jean-Michel Aulas espèrent un exploit.

Pour l'histoire du club rhodanien mais aussi pour sauver une saison décevante marquée par une inconstance récurrente (13 défaites en championnat dont 6 à domicile). "Le premier critère est d'y croire", martèlent Genesio et Aulas depuis mercredi soir. "Ce n'est pas de la méthode Coué mais dans l'histoire des coupes d'Europe, il y a parfois des choses improbables qui arrivent", insiste l'entraîneur.

Vidéo - Genesio : "Il faut y croire" 00:41

Et la décision de la commission de discipline de la LFP qui leur a attribué jeudi soir, sur tapis vert, les trois points de la victoire contre Bastia en raison des incidents juste avant la rencontre et à la mi-temps, le 16 avril à Furiani, donne à l'OL une petite marge de sécurité vis-à-vis de Bordeaux pour assurer la 4e place. Celle-ci accordera un ticket direct pour les poules de l'Europa League 2017-2018 si le Paris SG gagne la Coupe de France.

Les Girondins sont à trois points de Lyon après leur résultat nul obtenu à Saint-Etienne vendredi (2-2). Ainsi, la quasi totalité de la conférence de presse d'avant-match contre Nantes tenue vendredi par Genesio et le gardien Anthony Lopes, lequel a évité à l'OL une déroute encore plus lourde face à l'Ajax, a été consacrée à la coupe d'Europe.

Anthony LopesGetty Images

Lacazette et Tolisso ménagés

Et dans ce cadre, l'état de santé d'Alexandre Lacazette reste une préoccupation majeure car il devra être en pleine forme pour jeudi. Mercredi, le buteur lyonnais est entré à vingt minutes de la fin après s'être blessé derrière la cuisse droite le 20 avril en toute fin de match face au Besiktas Istanbul.

"Il y a deux possibilités: soit le faire débuter et lui donner un temps de jeu limité à 50-60 minutes ou le faire entrer à la mi-temps ou en cours de match. Nous prendrons la décision après le dernier entraînement", a précisé Bruno Genesio. Ce dernier, qui ne peut donc pas encore compter à 100% sur son buteur, ni prendre le risque d'une rechute, comme en septembre dernier, va mettre au repos un autre joueur majeur de l'effectif, le milieu Corentin Tolisso. "Il souffre de douleurs musculaires depuis quelque temps. Il est préférable qu'il se repose pour être à 100% jeudi", souligne le technicien.

Celui-ci prévoit aussi quelques changements face aux Nantais, battus 6-0 à l'aller. "Ils voudront leur revanche après avoir fait une remontée extraordinaire depuis le changement d'entraîneur et ce n'est plus l'équipe que nous avions affrontée alors", avertit Lopes. "Nous avons l'occasion de consolider la 4e place et il nous faut trois points obligatoirement pour bien préparer le match de jeudi", prévient aussi le portier lyonnais.

Mais en Ligue 1, Lyon reste sur deux défaites dans son Parc OL, contre Lorient (1-4) et Monaco (1-2). Pas sur qu'une nouvelle défaite ce dimanche n'inquiète finalement grand monde tant l'ivresse ou la gueule de bois est attendue pour jeudi.