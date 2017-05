Ligue 1 - 37e j. - Avant ASSE-PSG, Unai Emery évoque son avenir

Restera, restera pas ? La question concernant l’avenir d’Unai Emery va continuer d’alimenter la chronique un petit moment. Comme bon nombre d’entraîneurs, l’Espagnol ne conçoit pas que l’on dresse de bilans avant la clôture d’une saison et c’est ce qu’il s’est attelé à rappeler samedi après-midi au Camp des Loges.

"Pour le processus de préparation de la saison prochaine, je commencerai après la finale de Coupe de France (contre Angers le 27 mai, ndlr), a indiqué Emery devant les journalistes. Mais il s'est passé beaucoup de choses cette saison et le club a commencé sa réflexion. Moi, je donnerai mon avis après la saison."

L’avenir de Paris concerne Emery, mais...

Alors que le titre en L1 pourrait échapper dimanche à Paris pour la première fois en cinq ans (il suffit en somme que Monaco batte Lille), on imagine aisément que la direction qatarienne s’interroge sur l’avenir d’Emery. D’autant que l’élimination vécue en C1 face au FC Barcelone a laissé des traces (6-1), après un huitième de finale aller (4-0) qui avait suscité un immense espoir.

Malgré ce contexte, malgré les rumeurs concernant ses potentiels successeurs, l’Espagnol demeure lui tourné vers la saison prochaine. La concurrence représentée par Monaco, Nice ou encore le prochain Lille de Marcelo Bielsa réjouit même l’ancien Sévillan. "Ce sera mieux pour nous préparer pour l'Europe", a-t-il affirmé, preuve qu’il s’inclut dans ce projet assez logiquement.

Dans la même idée, le technicien de 45 ans continue de gérer les dossiers liés au mercato. "On va parler et prendre la meilleure décision pour le joueur et le PSG", a-t-il indiqué à propos de Jesé Rodriguez, prêté cet hiver à Las Palmas. "C'est un joueur avec un grand futur ici", a-t-il par ailleurs confié au sujet du très courtisé Marquinhos. Poursuivre le travail entamé l'été dernier ou tout changer : le PSG et Unai Emery devront bientôt trancher. Dans un cas comme dans l'autre, on image mal l'Espagnol partir de son plein gré.