Ligue 1 - Après Nantes-OM, Bafétimbi Gomis devrait manquer 4 à 6 semaines de compétition

On pourrait presque parler de triple peine pour l'OM. En plus d'une défaite à Nantes (3-2) dimanche et de la sortie sur blessure de Bafétimbi Gomis, le club phocéen va prochainement devoir oeuvrer sans son seul avant-centre de métier pendant plus d'un mois.

Lundi, RMC annonce que la durée d'indisponibilité du buteur marseillais avoisinerait les 4 à 6 semaines. Gomis, qui avait quitté le terrain de la Beaujoire à la 66e minute après un choc avec Diego Carlos, souffre d'une entorse du genou droit. Le média généraliste précise qu'un ligament interne a été touché, expliquant la nécessité d'une longue période de convalescence.

Le plan B, c'est le plan bricolage

Sans son attaquant tricolore, déjà auteur de 16 buts en Ligue 1 cette saison, l'Olympique de Marseille va peut-être passer des moments compliqués ces prochaines semaines. Outre l'efficacité de l'ancien Lyonnais, il va manquer une vraie doublure à Rudi Garcia. Dimanche, c'est Bouna Sarr qui est venu colmater les brèches puisque le dénommé Iseka Leya, frère de Michy Batshuayi et seul autre avant-centre de métier dans l'effectif phocéen, ne fait (pour le moment) pas partie des plans de l'entraîneur marseillais.

Si le diagnostic et la blessure de Gomis se confirment, l'OM devra donc bricoler contre Rennes, le PSG, Monaco (en coupe), Lorient, Angers et peut-être Lille. Un réel coup dur eu égard à l'importance de l'attaquant de 31 ans depuis le début de la saison.